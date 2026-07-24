TPHCM tăng tốc đưa dự án 17.200 tỷ đồng về đích

Ba gói thầu được triển khai đồng loạt

Chiều 23/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, ông Phạm Nhật Linh - Trưởng Ban Quản lý Dự án 3 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM - chia sẻ nhiều thông tin về tiến độ xây dựng rạch Xuyên Tâm.

Theo ông Linh, việc đẩy nhanh tiến độ được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Hiện Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu rà soát tính khả thi, điều chỉnh kế hoạch thi công và đề xuất các giải pháp để trình UBND TPHCM xem xét.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu. Trong đó, gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật với chiều dài khoảng 1,3 km, hiện đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng công việc. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, dự kiến thông xe kỹ thuật một bên tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11.

Đến nay, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã có 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Hai gói thầu còn lại gồm XL-01 (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, dài khoảng 2,9 km) và XL-02 (đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, dài khoảng 4,5 km) đã được triển khai sau khi tiếp nhận mặt bằng vào cuối tháng 6. Các nhà thầu đang đồng loạt thi công nền đất, đóng cọc, xây dựng kè và mở rộng mặt bằng nhằm tăng sản lượng.

Để đáp ứng mục tiêu rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 8, tăng cường máy móc, nhân lực, mở thêm nhiều mũi thi công và chủ động nguồn cung vật liệu.

Xem xét cấp cơ chế "luồng xanh"

Ông Linh nói thêm một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc vận chuyển vật tư xây dựng như cát, đá, xi măng, thép, bê tông... bị hạn chế bởi khung giờ lưu thông (chỉ được phép từ 22h đến 5h sáng), quy định về tải trọng và nhiều tuyến đường cấm xe tải.

Vì vậy, Ban Quản lý dự án kiến nghị Sở Xây dựng và Công an TPHCM xem xét cấp cơ chế "luồng xanh" cho các phương tiện phục vụ thi công.

Theo đề xuất, xe chở vật liệu sẽ được phép lưu thông trên một số tuyến đường cấm và được hoạt động thêm vào ban ngày, ngoài khung giờ cao điểm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng được đề nghị xây dựng quy trình đăng ký riêng đối với các phương tiện vận chuyển thiết bị, vật liệu quá khổ.

Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Văn Được - thị sát, kiểm tra thực địa dự án rạch Xuyên Tâm.

Toàn dự án có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Đến cuối tháng 6, các phường Gia Định và Bình Thạnh đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng.

Trước đó, phường An Nhơn cũng hoàn thành việc bàn giao từ tháng 12/2025. Riêng phường Bình Lợi Trung đã bàn giao đạt khoảng 90%. Phần diện tích còn lại đang được địa phương phối hợp thực hiện các thủ tục để hoàn tất bàn giao trước ngày 30/8.

Rạch Xuyên Tâm dài khoảng 8,9 km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, An Nhơn và Bình Lợi Trung. Đây là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nghiêm trọng của TPHCM trong nhiều năm qua. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, là một trong những dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường của TPHCM, được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.