Một doanh nghiệp Đức chốt xây khu phức hợp logistics hạng A lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, DHL Supply Chain đã chính thức thực hiện bước đi chiến lược tiếp theo bằng việc động thổ Khu phức hợp Logistics DHL North Logistics Campus tại tỉnh Hưng Yên

Với tổng vốn đầu tư lên đến 1,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 63 triệu Euro), dự án không chỉ là một cơ sở hạ tầng kho bãi thông thường mà còn là biểu tượng cho niềm tin của tập đoàn logistics thế giới vào tiềm năng tăng trưởng bứt phá của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Việt Nam – "Điểm sáng" ưu tiên trong chiến lược toàn cầu của DHL

Quyết định rót hơn 60 triệu Euro vào khu phức hợp logistics tại miền Bắc không phải là một sự ngẫu nhiên. Theo ông Steve Walker, Tổng Giám đốc DHL Supply Chain Cụm Thái Lan - Việt Nam, Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng trọng điểm của DHL trên phạm vi toàn cầu. Những con số thống kê kinh tế đã minh chứng cho nhận định này: Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tuyệt đối về kim ngạch thương mại lớn thứ 4 thế giới trong giai đoạn 2026–2030, với tổng kim ngạch thương mại dự kiến tăng khoảng 6% mỗi năm trong giai đoạn này, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ

Với định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện tương đương 87% GDP, đưa đất nước trở thành nền kinh tế xuất khẩu đứng thứ 6 trên thế giới. Cùng với đó Việt Nam đang hưởng lợi từ sự gia tăng thịnh vượng mang tính cấu trúc: GDP bình quân đầu người đã tăng gần 10 lần kể từ năm 1986, nhờ động lực từ thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng qua từng năm.

Ông Steve Walker nhấn mạnh: “Việt Nam đang là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực. Khi các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm nguồn cung ứng mới, nhu cầu về những giải pháp logistics có khả năng phát triển song hành cùng tốc độ đó là rất lớn”.

DHL North Logistics Campus tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc tỉnh Hưng Yên. Vị trí này cho phép kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để di chuyển tới Sân bay Quốc tế Nội Bài, trung tâm Thủ đô Hà Nội và Cảng Hải Phòng - cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc. Ông Bertrand Juvigny, Tổng Giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam, nhận định Hưng Yên chính là "cửa ngõ tự nhiên" kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, giúp doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng tại các khu vực tăng trưởng trọng điểm.

Hạ tầng đẳng cấp thế giới: Sẵn sàng cho tương lai tự động hóa

Với tổng diện tích hơn 82.500 m² bao gồm bốn khối công trình, đây là khu phức hợp logistics hạng A lớn nhất của DHL Supply Chain tại Đông Nam Á. Dự án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2027, sẽ cung cấp khoảng 41.180 m² diện tích kho vận chất lượng cao trên hai khối nhà. Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai trong nửa cuối năm 2028.

Điểm khác biệt của DHL North Logistics Campus nằm ở tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn kho vận hạng A (Grade A) với hệ thống lưu trữ hiện đại và chiều cao thông thủy lên tới 11,9 mét, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Thiết kế này giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ, nâng cao hiệu quả khai thác và mang lại sự linh hoạt lớn hơn cho các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động hoặc có nhu cầu chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp.

Được thiết kế theo các tiêu chuẩn toàn cầu của DHL và định hướng cho nhu cầu tương lai, cơ sở này được đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho tự động hóa, cho phép tích hợp các công nghệ kho vận thế hệ mới, hệ thống xử lý hàng hóa thông minh và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng số. Những nền tảng này sẽ hỗ trợ khách hàng nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng trước biến động thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Logistics xanh: Cam kết bền vững và phát thải ròng bằng không

Phù hợp với sứ mệnh "Kết nối con người, Cải thiện cuộc sống" và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Tập đoàn DHL, dự án tại Hưng Yên được định vị là một "Khu phức hợp Logistics Xanh".

Ngay từ khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ được trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 350 kWp kết hợp cùng Hệ thống Lưu trữ Năng lượng bằng Pin (BESS). Việc sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng và xây dựng hạ tầng phục vụ các thiết bị xử lý hàng hóa bằng điện không chỉ giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường mà còn hỗ trợ các khách hàng của DHL thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (ESG) trong hoạt động kinh doanh của chính họ.

Ông Bertrand Juvigny khẳng định: "Đây là một cơ sở logistics sẵn sàng cho tương lai, mang đến những năng lực vượt xa mặt bằng tiêu chuẩn hiện nay của thị trường và tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng"

Sự hiện diện của DHL North Logistics Campus không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Dự án dự kiến sẽ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực địa phương thông qua việc truyền đạt chuyên môn và kinh nghiệm vận hành toàn cầu của DHL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, hệ thống logistics hiện đại là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ kho bãi, đáp ứng nhu cầu của các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn”.

Chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài, đồng thời đề nghị phía doanh nghiệp và nhà thầu đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công