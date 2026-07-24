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TP.HCM thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 4.100 ha

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tại phường Tân Phước và Tân Hải, có quy mô hơn 4.100ha, là mô hình để thí điểm các thể chế vượt trội.

UBND TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, có quy mô khoảng 4.174ha.

Khu thương mại tự do đặt tại 2 phường Tân Phước và Tân Hải, được bao quanh bởi ranh giới tự nhiên là sông rạch, vịnh Gành Rái; cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km và cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25km.

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ được phân làm 3 khu chức năng với 8 phân khu có vị trí liền kề. Trong đó, phân khu số 1 là bến cảng container hiện hữu, diện tích khoảng 305ha.

Phân khu số 2 là bến cảng container Cái Mép Hạ, diện tích 351,2ha. Phân khu số 3 là bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, có diện tích lên đến 780ha.

Cùng với thành lập Khu thương mại tự do, TP.HCM đẩy mạnh sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống cảng biển, phát triển thành trung tâm logistics hiện đại.

4 phân khu còn lại bao gồm ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; cảng bến thủy nội địa, khu công nghiệp Cái Mép; trung tâm logistics Cái Mép Hạ và khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Trong đó khu đô thị, công nghiệp dịch vụ có diện tích quy hoạch lớn nhất, với 850,67ha.

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ là mô hình tiên phong, thí điểm theo cơ chế đặc thù, tích lũy kinh nghiệm với các thể chế vượt trội; môi trường đầu tư và thương mại tự do theo tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy đổi mới thể chế.

Đây là đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ của TP.HCM với khu vực và thế giới; là động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển TP.HCM trở thành Trung tâm kinh tế biển trong khu vực Đông Nam Á...

TP.HCM định hướng Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ sẽ lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm, và động lực phát triển gắn với trung tâm logistics xanh, cụm cảng biển và Cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Nơi này đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua gắn kết chặt chẽ giữa Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Các khu chức năng trong Khu Thương mại tự do đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan theo quy định.

TP.HCM cũng đưa ra lộ trình phát triển cho Khu Thương mại tự do từ nay đến sau năm 2035.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân Khu hiện hữu, bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép. Đồng thời kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, phát triển hạ tầng giao thông kết nối, thu hút đầu tư...

Giai đoạn 2031-2035 đẩy mạnh phát triển Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng hải có tính cạnh tranh cao trong khu vực và hình thành Khu Thương mại tự do xanh. Đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư còn lại, đưa vào hoạt động toàn bộ các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do.

Sau năm 2035 sẽ đạt mục tiêu đưa Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ là hạt nhân của Trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, trở thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.

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Theo Hà Linh/ VTC News

VTC News

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