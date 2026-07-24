Cơ quan thuế nói về điểm mới khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố" sáng 24/7 không còn chỗ trống. (Ảnh: ITPC)

Hơn 50 trang tóm tắt, cập nhật về chính sách thuế mới vừa được Thuế TP.HCM phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố", sáng 24/7. Ngay từ sớm, hội trường diễn ra sự kiện đã không còn chỗ trống.

Theo bà Lê Thị Hồng Giang, đại diện Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế TP.HCM, với loạt chính sách mới, một trong những điểm mà người nộp thuế quan tâm là "biện pháp tạm hoãn xuất cảnh".

Để giải thích rõ hơn, bà Giang dẫn các quy định tại Điều 28, Nghị định 252/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ 1/7/2026).

Cụ thể, để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế phải thông báo trước 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Thông báo sẽ có trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; trên hệ thống thông tin người nộp thuế; đồng thời, cơ quan thuế gửi email cho người nộp thuế và tài khoản thuế điện tử của người nộp thuế.

Trong khi đó, hình thức tạm hoãn xuất cảnh được chia thành 3 nhóm.

Nhóm 1: Vi phạm ngưỡng nợ

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có nợ trên 50 triệu đồng và nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên, sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ hai, doanh nghiệp, hợp tác xã có nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và nợ quá 120 ngày, thì những đại diện chủ sở hữu, người đại diện pháp luật, kể cả chủ sở hữu hưởng lợi của đơn vị cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Nhóm 2: Trạng thái hoạt động

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức bị cơ quan thuế ra thông báo về việc "không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh", thì không quy định ngưỡng nợ cụ thể. Đối với nhóm này, cơ quan thuế chỉ thông báo việc có nợ thuế trên 120 ngày và cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Nhóm 3: Đối với đối tượng đặc thù có liên quan tới yếu tố nước ngoài và định cư

Các chủ thể là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam xuất cảnh để định cư, nếu có số nợ thuế (không có ngưỡng cụ thể) sẽ phải nộp đủ nợ thuế trước khi xuất cảnh, nếu không, nhóm đối tượng này cũng bị áp dụng các biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Bà Lê Thị Hồng Giang, đại diện Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế TP.HCM nói về những điểm mới trong chính sách thuế. (Ảnh: ITPC)

Đại diện Thuế TP.HCM cho biết thêm, nếu người nộp thuế nộp tiền trên hệ thống thuế điện tử, thì cơ quan thuế sẽ có thông báo huỷ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người đó thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Đáng chú ý, hệ thống dữ liệu sẽ được truyền theo thời gian thực, liên thông giữa hệ thống thông tin của cơ quan quản lý thuế với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đây là điểm mới trong quy định của luật.

"Trước đây, theo quy định, việc cập nhật thông tin người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ nộp sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ hoặc có thể chậm hơn. Hiện tại, hệ thống liên thông dữ liệu và cập nhật theo thời gian thực ngay khi người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ", bà Giang lưu ý.



