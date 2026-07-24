Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Trong 10 ngày kể từ khi tiếp nhận, các sở, ngành phải trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Vì vậy, các cơ quan quản lý cần thay đổi cách tiếp cận, lắng nghe và giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh. Các sở, ngành phải trả lời cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 10 ngày. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, xử lý nhanh các kiến nghị của doanh nghiệp, lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả điều hành - Người đứng đầu Chính quyền thành phố nhấn mạnh.

Nghiêm túc rà soát, khắc phục ngay kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại diện Bộ Công Thương, các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp và các sở, ngành của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, nhiều ý kiến tại hội nghị đã đi thẳng vào những khó khăn thực tiễn của doanh nghiệp, từ chính sách thuế, tín dụng đến cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

“Thành phố sẽ khẩn trương tổng hợp toàn bộ ý kiến, phân công các cơ quan liên quan trả lời theo đúng tinh thần "hỏi đâu đáp đấy", không né tránh trách nhiệm”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh. Đồng thời bày tỏ sự chưa hài lòng với cách trả lời của đại diện Thuế thành phố Hà Nội và đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực I tại hội nghị khi các doanh nghiệp đặt câu hỏi.



Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Viết Thành

Đối với những phản ánh về hoàn thuế và một số thủ tục hành chính còn chậm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát, khắc phục ngay.

Qua tổng hợp ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định có bốn vấn đề lớn nổi lên.

Thứ nhất , cộng đồng doanh nghiệp vẫn đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của Hà Nội và mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, song vẫn đang gặp nhiều khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, logistics và cải cách thủ tục hành chính.

Thứ hai , các khó khăn này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ. Theo đó, thúc đẩy sản xuất phải gắn với mở rộng thị trường tiêu dùng; phát triển thị trường trong nước phải đi đôi với mở rộng xuất khẩu; đồng thời phải khơi thông các nguồn lực về vốn, hạ tầng, logistics và cải cách hành chính để hỗ trợ cả ba lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Thứ ba , doanh nghiệp không chỉ cần thêm cơ chế, chính sách mà còn yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, từ khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực, thành phố Hà Nội có đầy đủ điều kiện để ban hành nhiều cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Vì vậy, vấn đề hiện nay không phải là thiếu thể chế mà là khâu tổ chức thực hiện còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư , mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội chỉ có thể hoàn thành khi chính quyền và doanh nghiệp cùng hành động với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và sự phối hợp chặt chẽ. Nếu doanh nghiệp năng động nhưng bộ máy quản lý trì trệ thì không thể tạo ra tăng trưởng; ngược lại, nếu doanh nghiệp không đổi mới, không tìm kiếm thị trường và cơ hội đầu tư mới thì cũng khó đạt mục tiêu phát triển.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính quyền tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành phố sẽ điều hành thống nhất ba động lực tăng trưởng là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; lấy sản xuất làm nền tảng, thị trường trong nước làm điểm tựa và xuất khẩu là động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Song song với đó, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng và các điều kiện đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành phải trả lời cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 10 ngày.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau thời gian dài không có thêm cụm công nghiệp mới, 6 tháng đầu năm 2026 thành phố đã thành lập 4 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp. Các dự án này phải nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất sạch, sớm thu hút doanh nghiệp vào sản xuất.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố sẽ xây dựng các cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối với doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối. Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và khu vực tiểu thủ công nghiệp truyền thống thông qua tín dụng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về kích cầu tiêu dùng và xúc tiến thương mại, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ triển khai nhiều chương trình kích cầu trong những tháng cuối năm, gắn với nhu cầu mua sắm của người dân, các sự kiện văn hóa, du lịch lớn và lượng khách du lịch đến Thủ đô. Hoạt động xúc tiến thương mại cũng sẽ được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường kết nối cung - cầu giữa Hà Nội với các địa phương; tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Về tín dụng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ làm việc với toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế mới của Luật Thủ đô năm 2026 để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn bộ hệ thống hành chính phải nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, chủ động nắm bắt khó khăn và tổ chức nhiều cuộc đối thoại theo từng lĩnh vực chuyên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, với những thẩm quyền mới được trao theo Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội không còn dừng lại ở việc "ghi nhận và báo cáo cấp có thẩm quyền" mà có đủ điều kiện để trực tiếp quyết định và giải quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố.

Liên quan đến phản ánh của doanh nghiệp chế xuất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, cách xử lý hiện nay của một số cơ quan còn quá máy móc, gây khó khăn không cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xem xét, tháo gỡ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu thúc đẩy sản xuất, mở rộng tiêu dùng, gia tăng xuất khẩu và đạt tốc độ tăng trưởng cao là nhiệm vụ chung của cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô.

Về phía chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm 2026.