Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe trên 29 chỗ và xe tải lưu ý gì khi vào trung tâm Đà Lạt từ ngày 1/8?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1/8, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông. Trong đó, xe trên 29 chỗ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến, nhiều khu vực cấm đỗ xe và xe tải cũng bị giới hạn theo khung giờ nhằm giảm ùn tắc.

Ngày 24/7, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1/8 sẽ triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực Đà Lạt. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cấm đỗ xe tại nhiều tuyến đường như: Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh và một số khu vực khác.

Từ ngày 1/8, xe trên 29 chỗ và xe tải lưu thông khu vực Đà Lạt sẽ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến và khung giờ.

Đối với xe khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt), Sở Xây dựng Lâm Đồng quy định cấm lưu thông trên đường Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); cấm đi thẳng và quay đầu trên đường Phan Đình Phùng tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; cấm rẽ phải từ đường Tản Đà vào Phan Đình Phùng; đồng thời cấm đỗ xe trên các tuyến Nguyễn Văn Cừ và đường 3 Tháng 2.

Riêng trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng hướng về vòng xoay Đại học Đà Lạt, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 19h đến 21h hằng ngày.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc hạn chế xe trên 29 chỗ tại các tuyến đường trên nhằm phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt - nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng bổ sung phương án hạn chế xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông trong các khung giờ cao điểm từ 6 - 8h, 10 - 12h và 16 - 18h hằng ngày trên các tuyến Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ nhằm giảm mật độ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trung tâm.

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội

Theo Thái Lâm

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo Sun Group đưa ra kiến nghị gì cho dự án kết nối với 'siêu sân bay' hơn 196.000 tỷ đồng

Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo Sun Group đưa ra kiến nghị gì cho dự án kết nối với 'siêu sân bay' hơn 196.000 tỷ đồng Nổi bật

Hộ kinh doanh bị sụt giảm doanh số thì có xin giảm thuế được không? Cục Thuế giải đáp

Hộ kinh doanh bị sụt giảm doanh số thì có xin giảm thuế được không? Cục Thuế giải đáp Nổi bật

Tất cả người dân đang đi xe máy chú ý thông tin mới nhất về bảo hiểm bắt buộc

Tất cả người dân đang đi xe máy chú ý thông tin mới nhất về bảo hiểm bắt buộc

14:30 , 24/07/2026
Giữa tháng 7, thu ngân sách nhà nước hoàn thành 65,5% dự toán

Giữa tháng 7, thu ngân sách nhà nước hoàn thành 65,5% dự toán

14:00 , 24/07/2026
Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội

13:32 , 24/07/2026
Diễn biến mới tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

Diễn biến mới tại tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

11:56 , 24/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên