Xe trên 29 chỗ và xe tải lưu ý gì khi vào trung tâm Đà Lạt từ ngày 1/8?

Ngày 24/7, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1/8 sẽ triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực Đà Lạt. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cấm đỗ xe tại nhiều tuyến đường như: Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh và một số khu vực khác.

Từ ngày 1/8, xe trên 29 chỗ và xe tải lưu thông khu vực Đà Lạt sẽ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến và khung giờ.

Đối với xe khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt), Sở Xây dựng Lâm Đồng quy định cấm lưu thông trên đường Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); cấm đi thẳng và quay đầu trên đường Phan Đình Phùng tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; cấm rẽ phải từ đường Tản Đà vào Phan Đình Phùng; đồng thời cấm đỗ xe trên các tuyến Nguyễn Văn Cừ và đường 3 Tháng 2.

Riêng trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng hướng về vòng xoay Đại học Đà Lạt, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 19h đến 21h hằng ngày.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc hạn chế xe trên 29 chỗ tại các tuyến đường trên nhằm phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt - nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng bổ sung phương án hạn chế xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông trong các khung giờ cao điểm từ 6 - 8h, 10 - 12h và 16 - 18h hằng ngày trên các tuyến Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ nhằm giảm mật độ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trung tâm.