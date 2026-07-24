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Từ 0h ngày 24/7, Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu mới với 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế mới của Mỹ có hai mức là 10% và 12,5%, thay thế mức tạm thời 10% hết hạn cùng thời điểm.

Theo thông báo của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), thuế bổ sung được áp dụng đối với hàng hóa làm thủ tục tiêu thụ, hoặc rút khỏi kho ngoại quan, kể từ 0h01’ ngày 24/7/2026 (theo giờ Mỹ). Thuế mới có hai mức là 10% và 12,5%, chính thức sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 24/7 (giờ Mỹ), thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm.

Theo tài liệu của USTR ngày 23/7, thuế mới sẽ bao phủ 99,4% kim ngạch thương mại của Mỹ. Theo CNBC, cơ quan này cho biết rằng chưa thể ước tính số thu ngân sách mà thuế mới sẽ mang lại.

Thuế mới sẽ áp lên tất cả hàng hóa của nền kinh tế bị điều tra, trừ một số ngoại lệ. Đơn cử như nguyên liệu thô có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, sản phẩm có thể gây gián đoạn toàn bộ nền kinh tế hoặc hàng hóa Mỹ không thể tự sản xuất đủ và thiếu nguồn thay thế.

Ngoài ra, các hàng hóa đã bị áp thuế theo Điều 232 về an ninh quốc gia năm ngoái, như ô tô, nhôm, thép, đồng cũng sẽ không chịu thuế mới này. Bên cạnh đó, một số sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada sẽ được miễn thuế trên. Nguyên nhân là do chuỗi cung ứng Bắc Mỹ có mức độ liên kết chặt chẽ và các sản phẩm này có hàm lượng giá trị của Mỹ cao.

Đáng chú ý, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cam kết với các quốc gia đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ rằng thuế mới sẽ không đẩy tổng thuế vượt mức trần mà hai bên đã thống nhất.

60 nền kinh tế trên thế giới sẽ bị áp thuế như thế nào?

Thuế mới của Mỹ sẽ áp dụng với hàng hóa của 60 nền kinh tế. Ảnh: Bloomberg

Đáng chú ý, theo công bố của USTR, mức thuế 10% được áp với hàng nhập khẩu từ các quốc gia như như Campuchia, Indonesia, Argentina, Bangladesh, Malaysia, Anh, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Jordan, Mexico...

Trong khi đó, với Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, mức thuế mới sau khi cộng với thuế tối huệ quốc (MFN) hiện hành sẽ ra tổng là 10% hoặc 12,5% (tùy từng nền kinh tế)

38 nước chịu thuế 12,5%, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines…

Động thái áp thuế mới được coi là bước đi mới nhất của Mỹ nhằm khôi phục tầm nhìn về một chính sách thuế quan gần như áp dụng trên toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách thuế đối ứng ở mức 10 - 50% mà Tổng thống Trump ban hành năm ngoái theo đạo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia, với mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ.

Sau phán quyết trên, Tổng thống Trump đã viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp mức thuế tạm thời 10% trong thời hạn 150 ngày. Biện pháp này sẽ chính thức hết hiệu lực vào 0h01’ ngày 24/7 (giờ Mỹ) và các mức thuế mới sẽ được áp dụng ngay sau đó. Hàng hóa đang trên đường vận chuyển cũng sẽ được miễn áp thuế đến 0h01’ ngày 28/7.

Mỹ từng đề xuất áp thuế mới từ đầu tháng 6, sau khi cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về chính sách của các đối tác trong việc ngăn lưu thông sản phẩm sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Cuộc điều tra này được thực hiện theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. USTR cho rằng việc này gây bất lợi cho Mỹ trong cạnh tranh.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, CNBC, USTR

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