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Tuyến đường kết nối Tây Hồ Tây "thay da đổi thịt" sau dự án chống ngập

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từng nhiều lần ngập cục bộ sau những trận mưa lớn, tuyến đường Xuân Tảo nay đã đổi khác với hệ thống thoát nước quy mô lớn, vỉa hè khang trang và hạ tầng được chỉnh trang đồng bộ. Dự án chống ngập đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hứa hẹn giải quyết bài toán tiêu úng và cải thiện mỹ quan đô thị.

Dự án xây dựng tuyến thoát nước trên đường Xuân Tảo (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Sau nhiều tháng thi công, diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi với hệ thống mương thoát nước kiên cố, vỉa hè được lát đá đồng bộ và không gian giao thông thông thoáng hơn.

Đường Xuân Tảo là một trong những trục giao thông quan trọng phía Tây Bắc Hà Nội, kết nối khu Ngoại giao đoàn, khu đô thị Tây Hồ Tây với đường Hoàng Quốc Việt. Tuyến đường dài khoảng 2,4 km, rộng 8 làn xe và được đưa vào khai thác từ cuối năm 2019, góp phần giảm tải cho nhiều tuyến đường trong khu vực.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, mỗi khi xảy ra mưa lớn, một số đoạn trên tuyến đường này rơi vào tình trạng ngập úng, gây khó khăn cho việc lưu thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Hà Nội đã triển khai công trình khẩn cấp xây dựng tuyến thoát nước từ đường ĐT4 thuộc khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước cho toàn khu vực.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, đến nay phần lớn các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống kè và mương thoát nước được xây dựng đồng bộ với quy mô lớn, bảo đảm khả năng thu gom và dẫn nước khi xảy ra mưa lớn.

Song song với việc xây dựng tuyến mương, vỉa hè dọc tuyến cũng được cải tạo, lát đá mới đồng bộ, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang.

Các lối đi bộ, đường gom và khu vực xung quanh công trình trở nên rộng rãi, sạch sẽ hơn sau khi thi công.

Hệ thống kè cùng mương tiêu thoát nước được đầu tư đồng bộ với kết cấu kiên cố, bảo đảm khả năng dẫn nước khi mưa lớn.

Công nhân khẩn trương dọn dẹp rác thải, vệ sinh công trường trước khi hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Khi hoàn thành, tuyến thoát nước mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực Tây Hồ Tây, hạn chế tình trạng ngập cục bộ trên đường Xuân Tảo trong mùa mưa. Đồng thời, công trình cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang bộ mặt đô thị.

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Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

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