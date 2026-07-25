Đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hưng Yên tăng trưởng GRDP đạt 10,72%

Thông báo nêu, trong 06 tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực: tăng trưởng GRDP đạt 10,72% (cao hơn so với kịch bản tăng trưởng là 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương). Các ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao. Thu hút FDI đứng thứ 8 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 51% dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư trong xã hội tăng 14,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 35,7% và đứng thứ 4/34 địa phương về số vốn giải ngân. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 13 tỉnh khá của cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, tăng cường. Chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì nề nếp; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong 06 tháng đầu năm 2026, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Khu vực dịch vụ vẫn tăng trưởng thấp so với kỳ vọng (8,87% so với kịch bản là 9,2%). Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị chưa có sự chuyển biến rõ nét...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh Hưng Yên là 11,5% theo đó trong 06 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 12,08% đòi hỏi Tỉnh phải nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện. Đồng thời, Tỉnh phải thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; xác định những lợi thế, thời cơ, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để chủ động có các phương án, giải pháp kịp thời, phù hợp, làm cơ sở xây dựng kịch bản tăng trưởng các tháng, quý còn lại của năm 2026 đảm bảo khoa học, hợp lý, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đã đề ra.

Giáo dục đào tạo là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng yêu cầu Tỉnh phải tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 cập nhập, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 về cập nhập kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I.

Chú trọng quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Xác định giáo dục đào tạo là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới mô hình tăng trưởng

Bên cạnh đó, Tỉnh cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh. Đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình dựa vào lực lượng sản xuất sang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khai thác dư địa các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng (đặc biệt những ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong GRDP); nghiên cứu tìm "lối đi" của riêng mình dựa vào các lợi thế như vị trí giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để phát triển dịch vụ logistic, phát triển công nghiệp xây dựng (chế biến chế tạo) tại các khu công nghiệp cũng như nghiên cứu, tìm định hướng phát triển ngành nông nghiệp chế biến công nghệ cao (các sản phẩm nông sản chất lượng cao xuất khẩu).

Khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhất là năng lượng sạch; nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng.

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng dự án, công trình và an toàn lao động, chống tham nhũng tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; trong đó lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 sau khi được Trung ương giao vốn (năm 2026 phải giải ngân hết 100% vốn Trung ương giao, gồm cả số vốn được kéo dài sang năm 2026). Tập trung triển khai và tăng cường giám sát quản lý, không để tình trạng dàn trải, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện, triển khai trục giao thông xương sống (trục giao thông Bắc - Nam 89km, bề rộng 180m, đại lộ 89; trục kết nối sân bay Gia Bình), kết nối trục cảnh quan sông Hồng, đường di sản, các tuyến vành đai, tuyến kết nối liên vùng, kết nối với Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập chủ trương đầu tư các dự án kết nối, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông có tính chất liên kết, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

Hưng Yên cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận, thu hút đầu tư có chọn lọc; không quá chú trọng vào số lượng mà cần tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tính dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa, có sức ảnh hưởng lớn; thay vì ưu đãi đầu vào thì sẽ ưu đãi theo kết quả đầu ra. Cam kết đồng hành với nhà đầu tư, tạo sự gắn kết và tin tưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án, nhiệm vụ tồn đọng bao gồm cả các dự án cấp tỉnh, cấp xã, cả các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở, xử lý tài sản công sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp. Khẩn trương hoàn thành xử lý, sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư theo đúng kế hoạch.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm. Hình thành các vùng sản xuất tập trung được quy hoạch theo hướng hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi tập trung và vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, kết hợp với công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang tính đặc trưng, có thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, cần được đẩy mạnh phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa, gắn với truy xuất nguồn gốc, mở rộng xuất khẩu và phục vụ các đô thị lớn.

Phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Bên cạnh đó, Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã, để có kiến nghị cụ thể. Rà soát đội ngũ cán bộ để bố trí, sắp xếp phù hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp. Có giải pháp để nâng cao tỷ trọng kinh tế số để trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh...