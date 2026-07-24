Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc.



Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình.

Các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược.



Đáng chú ý, về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Đồng thời, Trung ương cũng thống nhất ban hành Kết luận về sơ kết Nghị quyết số 18 và các quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai, các luật có liên quan; khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia . Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách, pháp luật đất đai qua các thời kỳ .

Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời; khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai ; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất ; bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.

Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ; phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2025, GRDP của Bắc Ninh tăng 10,27% - đứng thứ 5 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, và được định hướng phát triển thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Bắc Ninh xác định lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

