Trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Trên là nội dung đáng chú ý của Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ. Trong đó, hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa có thể lên đến 150 triệu đồng. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng.

Phạt theo số người lao động bị trốn đóng

Người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH bị phạt theo số người lao động bị vi phạm:

Mức phạt với cá nhân và tổ chức với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội theo số lao động. Nguồn: BHXHVN

Các mức phạt đối với tổ chức trong bảng trên được xác định bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân theo Điều 7 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP.

Phạt theo số tiền trốn đóng

Người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Mức phạt trên áp dụng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

- Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp hơn mức quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật BHXH;

- Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký BHXH bắt buộc sau 60 ngày kể từ ngày đóng BHXH bắt buộc chậm nhất quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật BHXH và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo Điều 35 Luật BHXH nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH

Cùng với việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia: phải lập hồ sơ đăng ký hoặc lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động; đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

- Đối với hành vi trốn đóng theo số tiền: phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng; nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ BHXH.

Như vậy, tiền phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH. Người sử dụng lao động vi phạm vẫn phải đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc trốn đóng và nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng theo quy định.

BHXH Việt Nam lưu ý người sử dụng lao động chủ động rà soát người thuộc diện tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và thời hạn đóng BHXH; thực hiện đăng ký, đóng đúng, đóng đủ, kịp thời để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tránh phát sinh các chế tài xử lý