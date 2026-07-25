Công an phát thông báo nóng tới toàn bộ người dân đang bật mạng di động 4G 24/7

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Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang đẩy mạnh hoạt động lừa đảo với thủ đoạn hết sức tinh vi: Các đối tượng giả danh cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai gọi rất nhiều cuộc điện thoại để lừa đảo người dân, nhất là vào những tháng đầu năm 2026, với các phương thức, thủ đoạn như sau:

1. Tiếp cận và gây áp lực tâm lý

- Thu thập thông tin cá nhân: Đối tượng nắm rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ thửa đất và số tờ, số thửa của nạn nhân để tạo lòng tin tuyệt đối.

- Tạo tình huống khẩn cấp: Chúng gọi điện tự xưng là cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan Tài nguyên và Môi trường, thông báo sổ đỏ của nạn nhân bị sai sót thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia hoặc chưa cập nhật mã định danh đất đai.

- Đe dọa quyền lợi: Đối tượng khẳng định nếu không xử lý ngay, sổ đỏ sẽ bị "khóa", không thể thực hiện giao dịch mua bán, thế chấp hoặc sẽ bị thanh tra, thu hồi.

2. Chiếm đoạt tài sản qua công nghệ

* Đây là bước nguy hiểm nhất. Sau khi gây hoang mang, đối tượng sẽ:

- Hướng dẫn "làm việc trực tuyến": Kết bạn qua Zalo để gửi các ứng dụng giả danh Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc ứng dụng Dịch vụ công giả…).

- Chiếm quyền điều khiển: Khi nạn nhân cài đặt, mã độc sẽ cho phép đối tượng theo dõi màn hình, đọc tin nhắn OTP ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền từ xa mà nạn nhân không hề hay biết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Lưu ý về thời gian làm việc: Cơ quan Nhà nước và cán bộ địa chính KHÔNG bao giờ làm việc qua điện thoại hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều phải thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc Trụ sở cơ quan có thẩm quyền.

2. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ: Không tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ các nguồn không chính thống hoặc theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

3. Bảo mật thông tin cá nhân: Không cung cấp mã OTP, số tài khoản ngân hàng, số CCCD, mật khẩu ứng dụng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Cách xử lý khi truy cập đường link lạ

- Ngắt kết nối: Lập tức ngắt mạng Internet 4G hoặc tắt nguồn điện thoại nếu nghi ngờ đã cài phải mã độc.

- Khóa tài khoản: Liên hệ ngay với đường dây nóng cơ quan ngân hàng để tạm khóa tài khoản và các dịch vụ ngân hàng điện tử.

5. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.