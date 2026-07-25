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Gặp lãnh đạo loạt đế chế công nghệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đưa ra lời 'đặt hàng' chiến lược: Đó là gì?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng APEC về số và trí tuệ nhân tạo 2026 tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã có các cuộc làm việc song phương với lãnh đạo Tập đoàn ZTE (Trung Quốc), Tập đoàn Meta và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (MDES).

Theo đó, tại buổi làm việc với Tập đoàn ZTE, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao định hướng đầu tư lâu dài của ZTE tại Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo nhân lực ICT và AI, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng đề nghị ZTE phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu với quy mô phù hợp; đồng thời nghiên cứu xây dựng trung tâm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm AI nhằm tạo môi trường thực hành, nghiên cứu và phát triển (R&D) cho sinh viên, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Gặp lãnh đạo loạt đế chế công nghệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đưa ra lời 'đặt hàng' chiến lược: Đó là gì?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với Lãnh đạo Cấp cao Tập đoàn ZTE, Trung Quốc.

Với Meta, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, đồng thời đề nghị Meta mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng AI, phổ cập kỹ năng số và tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Gặp lãnh đạo loạt đế chế công nghệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đưa ra lời 'đặt hàng' chiến lược: Đó là gì?- Ảnh 2.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với Giám đốc phụ trách Chiến lược Chính sách công khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Meta.

Bên cạnh đó, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, hai bên tập trung trao đổi về phát triển kinh tế số, quản trị AI, chuyển đổi số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chính sách theo hướng "vừa làm, vừa hoàn thiện", lấy thực tiễn triển khai và phản hồi của doanh nghiệp, người dân làm cơ sở để tiếp tục điều chỉnh chính sách. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về AI và chuyển đổi số nhằm tạo động lực cho phát triển.

Hai bên thống nhất rà soát, cập nhật các biên bản ghi nhớ hợp tác theo hướng thực chất; tăng cường phối hợp về AI, chuyển đổi số, quản trị số và tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Qua các cuộc làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong phát triển AI, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái số phát triển bền vững.

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Hoàng Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

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