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Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu, xử lý găm hàng, bán nhỏ giọt, bảo đảm nguồn cung và bán đúng giá niêm yết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành Công văn số 2371/TTTN-NV ngày 23/7/2026 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu, nhất là dầu DO có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả.

Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai ngay nhiều biện pháp.

Cụ thể, tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu mặt hàng xăng dầu, trọng tâm là dầu DO. Phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế mặt hàng xăng dầu tại từng cửa hàng bán lẻ trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) như găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng/chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Cùng đó, đôn đốc các thương nhân đảm bảo nguồn cung và duy trì bán hàng; đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường. Ngoài ra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.

Theo Minh Trang

VTV

Từ Khóa:
xăng dầu

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