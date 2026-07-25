Hà Nội lên phương án hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy cũ không đạt chuẩn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 3676/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Hà Nội hỗ trợ đối đa đến 20 triệu đồng cho các cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện xanh. (Ảnh minh họa)

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án phát triển hệ thống cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, bảo đảm đáp ứng nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp điều kiện thực tế của Thủ đô; đồng thời, tổ chức triển khai công tác kiểm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kiểm định khí thải; tiếp nhận thông tin về cơ sở kiểm định và dữ liệu kiểm định khí thải từ Bộ Xây dựng để phối hợp với Công an thành phố thực hiện quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị được giao tham mưu UBND TP triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách phát triển vận tải, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế các phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng quy chuẩn khí thải; đồng thời xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông bảo đảm tuân thủ quy định về mức khí thải và vùng phát thải thấp; căn cứ dữ liệu kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu đăng ký xe với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác quản lý.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, góp ý xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí và cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, gián tiếp nhằm phát triển hệ thống cơ sở kiểm định khí thải cũng như hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện khi có yêu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu, bảo đảm phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải; đồng thời thực hiện kiểm định phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường.

Sở Công Thương phối hợp quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng nhiên liệu lưu hành trên thị trường; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền về lộ trình triển khai, nội dung và kết quả thực hiện.

Theo Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2027, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bắt đầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; từ 1/7/2028 thực hiện tại các thành phố trực thuộc trung ương còn lại gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ. Từ 1/7/2030, việc kiểm định được áp dụng với 28 tỉnh. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể áp dụng sớm hơn.

Từ 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Ngoài ra, từ ngày 1/1/2028, Hà Nội cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng (không phải xe ôm công nghệ) không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên lưu thông trong vùng phát thải thấp.

TP Hà Nội đang hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh đối với hộ nghèo với mức 100% giá trị phương tiện, nhưng không quá 20 triệu đồng. Thời gian được hưởng chính sách từ 1/7/2026 đến hết năm 2027.

Với chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ không đảm bảo quy chuẩn về khí thải, đối tượng được hỗ trợ dự kiến được mở rộng hơn, đó là những người có thu nhập thấp trên toàn thành phố.

Hà Nội hiện có hơn 8 triệu phương tiện (gồm 1,1 triệu ô tô, 6,9 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác lưu thông mỗi ngày. Trong đó khu vực vành đai 1 có khoảng 600.000 xe mô tô, xe gắn máy và khoảng 180.000 ô tô, phần lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiều xe đã sử dụng lâu năm, công nghệ lạc hậu, tiêu chuẩn khí thải thấp, dẫn đến mức phát thải cao.