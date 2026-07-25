Đánh giá doanh nghiệp Nhà nước dựa trên 5 tiêu chí

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát, đánh giá và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102, hướng dẫn một số nội dung về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc đánh giá, xếp loại đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dựa trên bộ 5 chỉ tiêu cụ thể, bao gồm: Tổng doanh thu; Lợi nhuận sau thuế; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc trên tổng tài sản (ROA); Giá trị khối lượng thực hiện hoặc giá trị giải ngân đối với các dự án, khoản đầu tư do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp phê duyệt; Mức độ hoàn thành cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước đặt hàng và các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.

Căn cứ vào đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ ra quyết định đánh giá, xếp loại, công bố kết quả và lập báo cáo gửi Bộ Tài chính. Công tác quản lý nợ cũng được đưa vào trọng tâm giám sát, để đánh giá chính xác mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, Thông tư quy định cơ chế "Giám sát tài chính đặc biệt" và kết quả phải được gửi về Bộ Tài chính.

Một nội dung quan trọng nữa là việc quy định vận hành Hệ thống thông tin về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp và hướng dẫn cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống này.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải chỉ đạo, phối hợp để cung cấp thông tin, dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác, hợp pháp, trung thực và kịp thời. Các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hệ thống tuyệt đối không được thực hiện các hành vi làm sai lệch, thay đổi, hủy hoại, chiếm đoạt hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước. Trong thời gian Bộ Tài chính đang xây dựng hệ thống thông tin, các doanh nghiệp và cơ quan đại diện vẫn tiếp tục thực hiện việc lập, nhập dữ liệu và gửi báo cáo biểu mẫu theo phương thức thủ công để đảm bảo luồng thông tin không bị gián đoạn.



