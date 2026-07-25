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Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 550 tỷ USD trong 6 tháng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mặc dù bối cảnh thương mại thế giới còn nhiều biến động, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, nhấn mạnh tại Diễn đàn logistics, với chủ đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu - cơ hội mới cho logistics Việt Nam , chiều 24/7.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đang quyết tâm đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm 2026, trong đó xuất nhập khẩu được xác định là một trong những động lực chủ lực với mục tiêu tăng khoảng 8% so với năm 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, mục tiêu để tạo cạnh tranh bền vững là giảm chi phí logistics từ 17% hiện nay xuống còn 12-15% GDP.

Mặc dù bối cảnh thương mại thế giới còn nhiều biến động, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

“Những kết quả tích cực này phản ánh sức mạnh và năng lực thích ứng của nền sản xuất, xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, quy mô thương mại quốc tế ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực logistics quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Bà Thắng nhận định logistics hiện không chỉ quyết định tốc độ lưu chuyển hàng hóa, mà còn tác động trực tiếp đến khả năng thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị gia tăng của dịch vụ logistics đạt 5-7% GDP; tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành đạt 12-15% mỗi năm. Đồng thời giảm chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 17% hiện nay.

Để đạt được các mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành logistics.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị gia tăng dịch vụ logistics đạt 5-7% GDP.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, với vai trò trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam cùng hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp,… TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics quốc tế, và đầu mối kết nối chuỗi cung ứng của khu vực.

Đặc biệt, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cho TP.HCM không gian phát triển rất lớn.

Thành phố sẵn sàng đóng vai trò đầu tàu, đầu mối điều phối và kết nối chuỗi cung ứng của khu vực phía Nam với thị trường toàn cầu. Không gian phát triển mới của TP.HCM cũng cho phép hình thành một hệ sinh thái logistics có tính bổ trợ cao.

TP.HCM đang tập trung vào 4 định hướng trọng tâm, gồm phát triển hạ tầng logistics đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng; phát triển logistics xanh đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế; đồng thời phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

TPHCM cam kết tiên phong xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, thông minh, tuần hoàn và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Busan (Hàn Quốc) đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển hệ thống cảng biển, logistics hậu cảng, kết nối vận tải đa phương thức, chuyển đổi số và logistics xanh.

Trong đó, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt năng lực khai thác đường sông, đường biển, đường sắt kết nối hiệu quả khai thác cảng biển, không phải phụ thuộc vào đường bộ gây tắc nghẽn như hiện nay.

Theo Hà Linh/ VTC News

VTC News

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