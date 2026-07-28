Gặp nguyên Đại sứ Mỹ, Phó Thủ tướng mong muốn Mỹ chuyển giao một công nghệ quan trọng cho Việt Nam

Chiều 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhân dịp ông trở lại Việt Nam với vai trò mới nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Marc Knapper tiếp tục gắn bó với Việt Nam trên cương vị cố vấn và nhà sáng lập Công ty KGA để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển đất nước cho 5 năm tới với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài các động lực tăng trưởng truyền thống, Việt Nam xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách mạnh mẽ thể chế là những trụ cột tăng trưởng mới.

Do đó, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, ông Marc Knapper sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển trung tâm tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với vai trò mới, ông Marc Knapper sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy các tập đoàn hàng đầu của Mỹ tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Mỹ.

Hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, chuyển giao các công nghệ xét nghiệm ADN tiên tiến

Phó Thủ tướng mong muốn ICMP và cá nhân ông Marc Knapper hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, chuyển giao các công nghệ xét nghiệm ADN tiên tiến... Ảnh: VGP

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc ông Marc Knapper hiện là thành viên Ủy ban Quốc gia của Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP). Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin thông qua chiến dịch "500 ngày đêm", với mục tiêu đến tháng 7/2027 xác định được danh tính nhiều liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn ICMP và cá nhân ông Marc Knapper hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, chuyển giao các công nghệ xét nghiệm ADN tiên tiến, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ.

Về phía nguyên Đại sứ, ông Marc Knapper bày tỏ vinh dự được trở lại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và cho rằng đây là dịp có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân ông cũng như đối với quan hệ hai nước.

Theo ông Marc Knapper, trên cương vị cố vấn của ICMP, ông sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh - lĩnh vực mà trong nhiệm kỳ Đại sứ ông luôn dành nhiều tâm huyết.

Ông nhấn mạnh, những hoạt động như tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và rà phá bom mìn không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ trong nhiều năm qua.

Nguyên Đại sứ Mỹ khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp cho quan hệ song phương sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào khát vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.