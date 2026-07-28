Đề xuất trao quyền tự quyết tiền lương, thu nhập để TPHCM thu hút nhân tài

Phân quyền triệt để, toàn diện cho đô thị đặc biệt

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển đô thị.

Nêu tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật gồm 5 chương, 68 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung chủ yếu: phân quyền triệt để, toàn diện cho đô thị đặc biệt và thiết lập hệ thống cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt .

“Việc phân quyền được thiết kế gắn với yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục, kiểm soát quyền lực, giám sát và trách nhiệm giải trình, qua đó bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật”, ông Tùng nêu rõ.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Kiểm soát quyền lực được đặt song song với khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm tham nhũng, trục lợi, lạm dụng chính sách”, ông Hoàng Thanh Tùng cho hay.

Liên quan đến chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực, dự thảo luật thiết kế theo hướng giao HĐND thành phố quy định chính sách thu hút, trọng dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.



Trong đó có chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác; chính sách về nhà ở, cư trú và các điều kiện làm việc cần thiết.

Bên cạnh đó là các cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, người có chuyên môn, trình độ cao trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố.

Kiến tạo khuôn khổ pháp lý đủ tầm dẫn dắt phát triển

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất ban hành luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng nhất là phải xác định đúng vị trí của luật này. “Chúng ta không xây dựng luật để hợp thức hóa các cơ chế đặc thù mà để kiến tạo một khuôn khổ pháp lý đủ tầm dẫn dắt phát triển đô thị”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chỉ luật hóa chính sách đã thực sự chín, rõ, những vấn đề chưa chín, chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện sau.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực. Quốc hội phải giám sát, Chính phủ phải kiểm tra, không phải phân quyền rồi buông lỏng kiểm soát quyền lực.

Đồng thời, cơ chế đặc thù phải thực sự tháo gỡ được vướng mắc và cần đảm bảo tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cam kết sớm ban hành các hướng dẫn, nghị quyết để sau khi luật được Quốc hội thông qua sẽ triển khai ngay, đưa vào cuộc sống. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.