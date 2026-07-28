Cơ quan thuế thông báo đến người nộp thuế thông tin quan trọng

Thuế TP Hà Nội vừa hướng dẫn cách phân biệt trạng thái mã số thuế 03 và 06, đồng thời lưu ý người nộp thuế thực hiện đúng thủ tục nếu muốn chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động.

Theo Thuế TP Hà Nội, trạng thái 03 và 06 đều liên quan đến tình trạng hoạt động của người nộp thuế, tuy nhiên nguyên nhân và cách xử lý hoàn toàn khác nhau. Việc xác định đúng trạng thái mã số thuế sẽ giúp người nộp thuế thực hiện đúng thủ tục, tránh mất thời gian khi giải thể, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động.

Trạng thái mã số thuế 03 là gì?

Trạng thái 03 được áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nói cách khác, người nộp thuế đã dừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn còn một số thủ tục liên quan đến thuế cần hoàn tất trước khi mã số thuế chính thức chấm dứt hiệu lực.

Trong trường hợp này, Thuế TP Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các công việc gồm: hoàn thiện hồ sơ khai thuế; xử lý hóa đơn; hoàn thành nghĩa vụ thuế; thanh toán tiền chậm nộp, tiền phạt nếu có và hoàn tất các thủ tục để cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Sau khi hoàn thành đầy đủ các nội dung trên, người nộp thuế mới có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trạng thái mã số thuế 06 cần xử lý thế nào?

Khác với trạng thái 03, trạng thái 06 là trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tùy theo nhu cầu tiếp tục hay chấm dứt hoạt động kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục tương ứng.

Nếu không tiếp tục kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Trường hợp muốn tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Đáng chú ý, Thuế TP Hà Nội lưu ý người nộp thuế đang ở trạng thái 06 phải làm việc với cơ quan thuế để xử lý tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trước khi thực hiện thủ tục giải thể hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Phân biệt trạng thái mã số thuế 03 và 06

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai trạng thái nằm ở tình trạng hoạt động và cách xử lý.

Với trạng thái 03, người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế. Do đó, công việc cần thực hiện là hoàn thành các nghĩa vụ và thủ tục còn tồn đọng để chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong khi đó, trạng thái 06 được xác định khi người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và tình trạng này đã được cơ quan thuế ghi nhận. Vì vậy, trước khi giải thể hoặc khôi phục hoạt động, người nộp thuế phải liên hệ, làm việc với cơ quan thuế để xử lý tình trạng địa chỉ.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra trạng thái mã số thuế, xác định đúng trường hợp của mình và thực hiện thủ tục phù hợp, qua đó bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ thuế và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.