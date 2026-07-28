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TPHCM tăng cường kiểm tra, siết chặt an toàn giao thông đường thủy

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TPHCM xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, hoạt động không phép hoặc tự ý rời cảng, bến.

Chiều 27-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, hàng hải và kiểm tra kỹ thuật đối với phương tiện thủy chở khách trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách đường thủy; xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, hoạt động không phép hoặc tự ý rời cảng, bến. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa hoạt động chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố và các hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với UBND các phường, xã và đặc khu có liên quan, Sở Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, nhất là việc sử dụng áo phao và các dụng cụ nổi cá nhân khi tham gia giao thông trên các phương tiện thủy nhỏ. Các địa phương cũng được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các bến thủy nội địa hoạt động trái phép, phương tiện không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cảng, bến và phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các chủ cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến khi không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn, giông gió, đặc biệt trên các tuyến vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo và ngược lại.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM được giao tăng cường kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển phương tiện, đồng thời không cấp phép rời bến đối với các phương tiện chở quá số người, quá tải trọng hoặc không đáp ứng yêu cầu an toàn. Đơn vị này cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, chủ động cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện ứng phó với thời tiết bất lợi.

Trung tâm Quản lý Đường thủy được giao phối hợp kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện chở khách, cập nhật thông tin thời tiết để kịp thời thông báo cho các bến khách ngang sông, kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi không bảo đảm an toàn. Trong khi đó, Phòng Kiểm tra chuyên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bến khách ngang sông, bến phà và bến thủy nội địa; Phòng Quản lý Đường thủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai, tổng hợp tình hình và báo cáo khi có yêu cầu.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường thủy trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng.

Theo Quốc Hùng

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ Khóa:
tphcm

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