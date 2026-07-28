Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, sẵn sàng lên thành phố trực thuộc TW

Chiều 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định liên ngành đối với Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I . Với 100% thành viên đồng thuận, Hội đồng đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định.

Theo Đề án, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Giang, sở hữu diện tích tự nhiên 4.713,75 km² với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Tính đến năm 2025, quy mô dân số của tỉnh đạt khoảng 3,989 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 61,63% với 25 đô thị (gồm 3 đô thị loại II là Kinh Bắc, Bắc Giang, Từ Sơn và 22 đô thị loại III).

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế Bắc Ninh bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,98%/năm - vượt mức bình quân vùng Đồng bằng sông Hồng (8,1%) và cả nước (6,32%). Xét trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh chỉ đứng sau Hải Phòng (10,75%/năm). Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại đây đạt 72,24 triệu đồng/người/năm.

Việc đánh giá tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I có ý nghĩa then chốt, hiện thực hóa Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đây cũng là bước đệm để địa phương phát triển thành trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại hàng đầu cả nước (điện tử, bán dẫn, chip) và là mắt xích logistics, đổi mới sáng tạo quan trọng của Vùng đô thị Hà Nội.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Đối chiếu với Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị, Bắc Ninh đã hoàn thành 12/15 tiêu chuẩn. Đối với 3 tiêu chuẩn chưa đạt, địa phương đã xây dựng lộ trình chi tiết để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của địa phương, đại diện Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và các thành viên Hội đồng thẩm định lưu ý Bắc Ninh cần tiếp tục hoàn thiện một số nhóm giải pháp chất lượng đô thị.

Trong đó, tỉnh cần ưu tiên đầu tư cho nhà ở xã hội, công trình xử lý môi trường, nước thải, y tế tuyến tỉnh/quốc gia; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng logistics liên vùng và bảo đảm dự phòng nguồn điện sản xuất. Bên cạnh đó, bài toán phủ xanh đô thị, tích hợp đô thị thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu cũng cần được lồng ghép chặt chẽ vào các quy hoạch phân khu.

Trung tâm ngã 6, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định tỉnh sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Đề án theo các nội dung được góp ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn khẳng định việc công nhận Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn phát triển và quy hoạch chung quốc gia. Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát chuẩn hóa số liệu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.