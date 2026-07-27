Dự án thay thế cầu ‘già nua’ trên sông Hương hiện ra sao?

Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống đường dẫn, thoát nước và các nút giao thông. Trong đó, nút giao với Quốc lộ 49 được bố trí thêm làn tăng, giảm tốc nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Việc xây dựng cầu mới được xem là nhu cầu cấp thiết khi cầu treo Bình Thành hiện hữu không còn đáp ứng yêu cầu khai thác. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sau nhiều năm sử dụng, tải trọng cho phép của cầu treo chỉ còn 8 tấn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và không đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của người dân địa phương.