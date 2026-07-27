Dự án thay thế cầu ‘già nua’ trên sông Hương hiện ra sao?
Thay vì thi công kéo dài 3 năm theo kế hoạch ban đầu, cầu Bình Thành mới bắc qua thượng nguồn sông Hương (TP. Huế) hiểm trở được rút ngắn thời gian xây dựng xuống còn chưa đầy 1 năm. Công trình nhằm thay thế cây cầu treo “già nua” xuống cấp nghiêm trọng.
26-07-2026
26-07-2026
26-07-2026
Sau 25 năm phục vụ giao thông vùng thượng nguồn sông Hương, cầu treo Bình Thành (xã Bình Điền, TP. Huế) sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử, khi một cây cầu mới quy mô vĩnh cửu được khẩn trương xây dựng để thay thế công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế cho biết, dự án cầu Bình Thành khởi công hồi tháng 3, đến nay đã đạt khoảng 50% khối lượng xây lắp.
Theo chủ đầu tư, nhà thầu đã đúc xong 16/24 dầm cầu, hoàn thành 1 mố và 4 trụ cầu; trụ và mố còn lại đã thi công xong phần bệ trụ. Công tác lao lắp được 2 nhịp dầm, hoàn thiện mặt cầu tại các nhịp đã lắp xong. Đối với đường dẫn hai đầu cầu, khối lượng đắp nền đạt khoảng 20%.
Tại công trường vắt ngang dòng Hữu Trạch, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi miền Trung bước vào mùa mưa bão khốc liệt. Đây là khu vực có địa hình rất phức tạp với bờ sông dốc, lòng sông sâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước dâng, dòng chảy xiết và lũ lớn. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục chính trong thời gian sớm nhất.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế, nếu duy trì tiến độ hiện nay, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Điều đáng chú ý là thời gian thi công thực tế được rút ngắn đáng kể so với lộ trình dự kiến ban đầu kéo dài khoảng 3 năm.
Dự án xây dựng cầu Bình Thành mới có tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, được đầu tư nhằm thay thế cây cầu treo cũ đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác. Theo hồ sơ dự án được UBND TP. Huế phê duyệt vào tháng 7/2025, công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 500 m, điểm đầu kết nối Quốc lộ 49 và điểm cuối giao với hệ thống đường hiện hữu tại xã Bình Điền. Phần cầu dài hơn 254 m, rộng 8,5 m, gồm 6 nhịp dầm Super T.
Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống đường dẫn, thoát nước và các nút giao thông. Trong đó, nút giao với Quốc lộ 49 được bố trí thêm làn tăng, giảm tốc nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Việc xây dựng cầu mới được xem là nhu cầu cấp thiết khi cầu treo Bình Thành hiện hữu không còn đáp ứng yêu cầu khai thác. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sau nhiều năm sử dụng, tải trọng cho phép của cầu treo chỉ còn 8 tấn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và không đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của người dân địa phương.
Cầu treo Bình Thành cũng từng được dư luận đặc biệt quan tâm sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11/2024. Thời điểm đó, một xe tải chở rác trong lúc lưu thông qua cầu đã lao xuống sông Hữu Trạch, làm hư hỏng công trình và khiến 2 công nhân môi trường tử vong. Sự cố đau lòng và thực trạng cầu cũ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đặt ra yêu cầu cấp bách phải đầu tư một công trình mới an toàn, bền vững hơn tại vùng thượng nguồn sông Hương hiểm trở.
Tại kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Bình Thành mới. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía tây TP. Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn đi lại cho người dân vùng thượng nguồn sông Hương. Hiện nay, trong thời gian chờ cầu mới hoàn thành, cầu treo Bình Thành vẫn tiếp tục được khai thác có kiểm soát với các quy định hạn chế tải trọng và phương tiện lưu thông.
Theo Ngọc Văn
Báo Tiền Phong
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