Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội

Bên trong công trường thi công ngầm metro số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Dự án đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm khi nhà thầu triển khai hạng mục tường vây đầu tiên tại ga S3 (ga Vành đai 1). Đây là một trong những dấu mốc quan trọng của dự án sau thời gian chuẩn bị mặt bằng và tổ chức giao thông phục vụ thi công.
Tại công trường ga S3 nằm ở khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, nhiều máy móc chuyên dụng và thiết bị cỡ lớn được huy động để triển khai đồng thời các hạng mục đầu tiên của phần ngầm. Khu vực thi công được quây kín, bố trí hệ thống kỹ thuật và phương tiện phục vụ quá trình xây dựng.
Để kiểm soát ảnh hưởng trong quá trình thi công giữa khu vực đô thị đông dân cư, dự án lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động liên tục 24/7. Các thông số về độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của những công trình lân cận được theo dõi theo thời gian thực nhằm kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường nếu có.
Theo thiết kế, ga S3 là ga ngầm gồm hai tầng, được xây dựng bằng phương pháp đào mở.
Nhà ga dài khoảng 220 m, rộng khoảng 20 m và nằm ngay dưới khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Chí Thanh với Vành đai 1.
Hạng mục tường vây được thi công đầu tiên trong phần kết cấu ngầm. Công trình có chiều sâu thiết kế khoảng 42 m, dày 1 m, đóng vai trò tạo kết cấu bao quanh hố đào, giữ ổn định nền đất, chống thấm và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công các hạng mục phía dưới, nơi có độ sâu hơn 18 m.
Để thực hiện hạng mục này, nhà thầu sử dụng máy đào tường vây thủy lực kết hợp hệ thống xử lý dung dịch bentonite nhằm giữ ổn định thành vách trong quá trình đào. Theo kế hoạch, các tấm tường vây sẽ được triển khai theo từng phân đoạn, trong đó khu vực phía đông của nhà ga được ưu tiên thực hiện trước để sớm ổn định mặt bằng.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết việc xây dựng công trình ngầm giữa khu vực nội đô có yêu cầu kỹ thuật rất cao, do đó công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh an toàn kết cấu công trình, dự án cũng chú trọng hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân trong suốt thời gian thi công.
Hôm 24/7 vừa qua, sau nhiều giờ thi công liên tục, MRB cùng Liên danh nhà thầu EPC đã hoàn thành hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây tại ga S3. (Ảnh: MRB)
Đây là hạng mục kỹ thuật phức tạp với lồng thép siêu trường siêu trọng dài 42m, nặng hơn 38,5 tấn. Quá trình hạ lồng thép đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa 2 cần trục bánh xích sức nâng 500 tấn và 180 tấn để xoay lồng thép từ tư thế nằm ngang sang thẳng đứng trước khi hạ chính xác vào hố đào đã được kiểm tra và làm sạch. Mọi thao tác đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng vị trí thiết kế và yêu cầu kỹ thuật. (Ảnh: MRB)
Trước ga S3, dự án cũng triển khai rào chắn gần 500 m trên đường Văn Cao để phục vụ thi công ga ngầm S1 (Quần Ngựa). Việc tổ chức mặt bằng này tạo điều kiện cho các hạng mục đầu tiên của tuyến metro số 5 được triển khai theo kế hoạch.
Tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc được khởi công vào cuối tháng 12/2025 với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài gần 40 km, bắt đầu từ khu vực giao đường Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, đi ngầm qua các tuyến phố Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng trước khi chuyển sang đi trên mặt đất dọc đại lộ Thăng Long và kết thúc tại khu vực Hòa Lạc - Yên Xuân.
Khi hoàn thành, tuyến metro số 5 được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía tây Thủ đô, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trên nhiều trục đường hiện hữu. Trong tương lai, khu vực Nguyễn Chí Thanh - La Thành cũng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng giữa tuyến metro số 5 và dự án Vành đai 1, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của Hà Nội.