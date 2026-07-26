Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 26/7 Thành uỷ Huế , tổ chức hội nghị về việc công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định của Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt của thành phố Huế.

Theo đó Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Trí Thanh.

Ông Lê Trí Thanh (55 tuổi, quê quán thị xã Điện Bàn, Quảng Nam (cũ) - nay là xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Ông Thanh có trình độ chuyên môn cử nhân ngân hàng, cử nhân luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cũ; Trưởng ban Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Ngày 11/11/2019, tại hội nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũ, các đại biểu bầu ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 29/11/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam bầu Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại TP Huế.

Ngày 1/7/2025, ông Lê Trí Thanh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (sau hợp nhất).

Ngày 17/9/2025, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lê Trí Thanh được chỉ định giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 3/12/2025, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 15/7/2026, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo PV/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Đà Nẵng, huế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội

Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội Nổi bật

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại

Sân bay Liên Khương trước ngày cất cánh trở lại Nổi bật

Cảnh báo sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền

Cảnh báo sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền

16:26 , 26/07/2026
Hà Nội vận hành Hệ thống văn bản điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

Hà Nội vận hành Hệ thống văn bản điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

16:26 , 26/07/2026
Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm

Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm

16:25 , 26/07/2026
Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301

Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301

15:55 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên