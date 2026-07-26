Cảnh báo sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền

Thời gian gần đây, nhiều người dùng phần mềm Adobe Creative Cloud - phần mềm sáng tạo chuyên nghiệp trong nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video, sáng tạo nghệ thuật nhận được email thông báo tài khoản của họ đã bị hủy do phát hiện hành vi không trung thực từ phía người dùng.

Nhiều người băn khoăn không hiểu mình đã gian lận ở đâu và vì việc phần mềm bị dừng hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh vấn đề chống vi phạm bản quyền đang được triển khai mạnh mẽ, người dùng cần phải nâng cao nhận thức và chủ động kiểm tra bản quyền các phần mềm đang sử dụng.

Trong số những tài khoản bị hủy, có những người khẳng định mình mua bằng thẻ tín dụng chính chủ và đã gửi khiếu nại với hãng. Nhưng cũng có những người không thể lấy lại tài khoản, mà bản thân họ chưa rõ nguyên nhân. Điều này đặt ra những vấn đề cần làm rõ trong cách thức mua và thanh toán phần mềm bản quyền để đảm bảo các quy định của hãng phần mềm này. Nhiều người dự tính chuyển sang các phần mềm tương tự khác để tiếp tục làm việc.

Theo các chuyên gia, ứng dụng kiểm tra bản quyền của Adobe sẽ chạy ngầm trong máy tính và rà quét các tệp bẻ khóa phần mềm. Ngay cả khi người dùng sử dụng Adobe chính hãng, tài khoản đó cũng có thể sẽ bị khóa khi ứng dụng phát hiện có dấu hiệu hành vi gian lận.

Do đó, để chứng minh sự minh bạch, người dùng cần tăng sự định danh cũng như lưu lại toàn bộ quá trình mua bán của mình.

"Người tiêu dùng sẽ phải chụp lại giao dịch mà mình đăng ký mua tài khoản này để chúng ta làm cơ sở bảo chứng cho việc chúng ta đã bỏ tiền ra và có giao dịch hợp pháp, có quyền sở hữu sử dụng các tài khoản trên", Luật sư Nguyễn Học Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết.

Các chuyên gia cũng cho rằng, các hãng công nghệ lớn cũng cần phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khi họ đã thực sự bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua bản quyền sử dụng dịch vụ.