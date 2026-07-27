Chi tiết phương án, tiêu chí, quy trình SẮP XẾP, SÁP NHẬP TRƯỜNG LỚP của Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục

Mục đích: Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.

Chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp, tăng số phòng học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư.

Gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”.

Thực hiện mô hình một trường chính, có các phân hiệu trường; hợp nhất các đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn.

Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; tăng quy mô, mạng lưới trường mầm non, trung học phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi; có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư sau sắp xếp

Yêu cầu: Quán triệt, triển khai nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập.

Bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, ổn định, không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.

Việc sắp xếp phải được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá đầy đủ hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô dân số, phân bố dân cư, nhu cầu học tập, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ và khả năng tiếp cận giáo dục của người học.

Quan điểm chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về sắp xếp trường học

Tuân thủ quy hoạch và pháp lý: Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tuân thủ Luật Thủ đô năm 2026, Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của UBND Thành phố về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt; không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm làm giảm đầu mối.

Lấy người học làm trung tâm: Bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; không thay đổi địa điểm trường học để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh đến trường.

Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng: Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Tuyệt đối không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em và đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục.

Tinh gọn tổ chức gắn với cơ cấu lại đội ngũ: Thực hiện mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng mức tự chủ theo lộ trình.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm GDNN-GDTX; không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà; không thực hiện sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có; không thực hiện sắp xếp các trường đã đăng ký và được công nhận trường chất lượng cao trước ngày 30/7/2026.

Các trường đang xây dựng theo mô hình trường nhiều cấp học, tiến tiến, hiện đại theo kế hoạch của Thành phố không thuộc diện phải sắp xếp.

Ổn định và nhân rộng mô hình: Giữ ổn định hoạt động dạy học; bảo đảm các chế độ chính sách cho trẻ em, học sinh và nhà giáo; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và liên thông dữ liệu quản trị.

Nguyên tắc sắp xếp cơ sở giáo dục của Hà Nội

Nguyên tắc chung

Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện tuân thủ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; đúng với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở giáo dục.

Việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sựnghiệp công theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Về định mức số lượng người làm việc (vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chuyên môn dùng chung; hỗ trợ phục vụ) tại các trường sau sắp xếp thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố.

Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, cách làm bài bản, khoa học, thận trọng.

Sắp xếp các trường mầm non, trường phổ thông, trường chuyên biệt

Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải gắn liền với quy hoạch tổng thể, mật độ dân cư, điều kiện địa lý, sự thuận lợi, an toàn về giao thông; tập trung xây dựng các mô hình trường học mang mang đậm nét đặc trưng của Thủ đô, từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, một số tiêu chí có thể vượt quy chuẩn quốc gia ở thời điểm hiện nay.

Thực hiện tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị nhà trường, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy; hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi cho học sinh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

Việc giảng dạy của giáo viên, đặc biệt là việc học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường, không làm ảnh hưởng đếnphục vụ nhu cầu của người dân, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với trẻ em, học sinh, giáo viên.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

Từng bước, phát triển thêm các trường chuyên biệt theo các vùng trên địa bàn Thành phố để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khuyết tật.

Bảo đảm giảm đầu mối quản lý hành chính nhưng không giảm quy mô số lớp; không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; đảm bảo an toàn thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông. Không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

Tạm dừng thành lập mới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; các dự án đã được phê duyệt và dự án đang thực hiện tiếp tục triển khai để bổ sung cơ sở vật chất, phòng học cho các trường chính, phân hiệu sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; tiến hành rà soát, quy hoạch tiến tới việc xây mới các trường liên cấp tiên tiến, hiện đại.

Bảo đảm số phân hiệu thuộc trường phân bố hợp lý. Từng bước đổi mới mô hình quản lý, quản trị trường phổ thông theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Tiến tới nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập lên nhóm 2 theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Thành phố.

CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRƯỜNG HỌC CỦA HÀ NỘI

Sắp xếp các trường mầm non, trường phổ thông, trường chuyên biệt trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội

Đối với Trường THPT: Giữ nguyên số lượng 124 trường hiện có trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để tăng thêm số lớp/trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô ở từng khu vực trong những năm tới.

Đối với 02 Trường Mầm non trực thuộc Sở: Bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc UBND phường đóng trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, bàn giao trường Mầm non B về trực thuộc UBND phường Cửa Nam. Bàn giao trường Việt Triều Hữu nghị về trực thuộc UBND phường Kim Liên.

Sắp xếp, tổ chức lại các trường chuyên biệt:

- Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu: Bổ sung cấp THPT và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt;

- Trường PTCS Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh: Tiếp tục thực hiện theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt; tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu người học là người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

- Đối với các Trường phổ thông chuyên biệt hiện đang trực thuộc UBND phường, xã:

Bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý:

+ Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng (trực thuộc UBND phường Việt Hưng).

+ Trường dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì (trực thuộc UBND xã Thanh Trì).

+ Trường Giáo dục trẻ khuyết tật (trực thuộc UBND xã Sóc Sơn).

+ Trường chuyên biệt Bình Minh (trực thuộc UBND xã Đông Anh).

Sắp xếp các trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS thuộc UBND cấp xã quản lý

Mô hình trường học khi sắp xếp:

Mô hình trường một cấp học đa cơ sở: Trường học một cấp học đa cơ sở là trường học được sáp nhập từ 2 trường trở lên cùng cấp học.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại vẫn giữ nguyên các cơ sở trường học trước khi sáp nhập (mô hình một trường chính, có các phân hiệu).

Mô hình trường nhiều cấp học (trường tiểu học và trung học cơ sở): Đối với trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn phường, xã có quy mô lớp/trường thấp, vị trí gần nhau nhưng không thuận lợi để sắp xếp, tổ chức lại thành trường học đa cơ sở, nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình trường nhiều cấp học (mô hình gồm 01 trường chính, có các phân hiệu với nhiều cấp học).

Mô hình trường nhiều cấp học (trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông): Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phô thông tiên tiến, hiện đại tiếp tục triển khai theo kế hoạch, do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

Tiêu chí sắp xếp

(1) Quy mô:

- Mỗi trường sau khi sắp xếp gồm 01 trường chính và có các phân hiệu.

- Trường mầm non: sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 30 lớp, không quá 35 trẻ/lớp mẫu giáo;

- Trường tiểu học: sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 40 lớp, không quá 35 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 30 học sinh/lớp);

- Trường trung học cơ sở: sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường có tối thiểu 45 lớp, không quá 45 học sinh/lớp (khu vực nông thôn không quá 40 học sinh/lớp).

- Trường tiểu học và trung học cơ sở : sau khi sắp xếp, tổ chức lại thành trường nhiều cấp học có tối thiểu 50 lớp, không quá 40 học sinh/lớp với tiểu học; không quá 45 học sinh/lớp đối với trung học cơ sở.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ theo mô hình đa cơ sở, trường nhiều cấp học phải hướng tới hình thành các trường có quy mô phù hợp, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục; các đơn vị sau khi được tổ chức, sắp xếp lại định hình bản sắc giáo dục Thủ đô, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Khi sắp xếp căn cứ vào Quy mô trường, lớp, học sinh tại cơ sở dữ liệu ngành giáo dục năm học 2025 - 2026 và Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 do UBND xã/phường phê duyệt và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Khi xây dựng đề án cụ thể sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập cần bổ sung, lượng hóa và giải trình rõ các nhóm tiêu chí:

- Nhóm tiêu chí về quy hoạch và phát triển lâu dài;

- Nhóm tiêu chí về tiếp cận giáo dục và chất lượng phục vụ;

- Nhóm tiêu chí về hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực.

Quy trình thực hiện việc sắp xếp

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án sắp xếp đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo cấp ủy cùng cấp, thông qua.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh quán triệt chủ trương của Trung ương, Thành phố và hiểu đầy đủ mục đích, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị và chất lượng dạy và học. Thời gian thực hiện trong suốt quá trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáodục công lập.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường quyết định thành lập các đơn vị trên cơ sở đề án sắp xếp đã được thông qua; quyết định bổ nhiệm viên chứcgiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2026.

- Thực hiện bàn giao về nhân sự, tài liệu, hồ sơ, tài chính và các nội dung khác theo quy định của pháp luật giữa đơn vị được sắp xếp và đơn vị được tổ chức sau sắp xếp. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2026 .

Hà Nội sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập

Nguyên tắc sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục

Mô hình trường học sau sắp xếp, sáp nhập



