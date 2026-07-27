SẮP XẾP giảm khoảng 50% đầu mối trường học; hình thành cơ sở giáo dục quy mô lớn

Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Tờ trình số 493/TTr/ĐU xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình về phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực trạng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập của tỉnh Ninh Bình

1. Tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên tại thời điểm ngày 01/7/2025 : 1.566 trường.

Trong tháng 01/2026, tỉnh Ninh Bình đã triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Đến nay đã giảm tổng số 153 trường.

2. Tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên tại thời điểm ngày 01/7/2026 là 1.413 trường :

- Mầm non: 439 trường;

- Tiểu học: 437 trường;

- Trung học cơ sở và liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) : 422 trường;

- Trung học phổ thông: 92 trường (không bao gồm Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An thuộc Trường Đại học Hoa Lư);

- Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên : 23 trung tâm.

Mục tiêu thực hiện sắp xếp: Đảm bảo tinh gọn, giảm khoảng 50% đầu mối

1. Đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

Chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục;

Đảm bảo tinh gọn, giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 01/7/2025.

2. Đổi mới và nâng cao năng lực quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy” để nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguyên tắc sắp xếp

1. Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt, bền vững.

Không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối.

2. Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn, có nhiều điểm trường, đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của người học, người dạy và người quản lý;

Hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm việc học tập của học sinh không gián đoạn, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người học, tuyệt đối không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

3. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

4. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chỉ thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trunghọc cơ sở công lập.

5. Gắn sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với đổi mới quản trị nhà trường và tinh gọn đầu mối quản lý; sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình của địa phương và cơ sở giáo dục.

Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

1. Đối với các trường trung học phổ thông

Giữ nguyên 92 trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Đồng thời tiếp tục rà soát nghiên cứu mở thêm trường, điểm trường, đầu tư cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ cho các trường để mở rộng diện tích, tăng thêm số lớp/trường học, mở rộng quy mô tối đa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong tỉnh trong những năm học tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông (theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 09-NQ/TUngày 30/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; tỉnh đang lập Đề án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 374-TB/TUngày 22/6/2026).

2. Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghền ghiệp - giáo dục thường xuyên

Giữ nguyên 23 trung tâm dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay để đánh giá thực trạng các điều kiện đảm bảo mục tiêu đối với mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung học nghề sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sang mô hình trường trung học nghề.

3. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở)

3.1. Mô hình sắp xếp các cơ sở giáo dục

Thực hiện sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để hình thành các trường học một cấp học quy mô lớn có nhiều điểm trường.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, cơ bản vẫn giữ nguyên các cơ sở như trước khisáp nhập, cấu trúc gồm 01 trường chính có các điểm trường.

Cơ cấu nhân sự gồm: 01 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 01 bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, có thể bố trí mỗi điểm trường có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ưu tiên sắp xếp, sáp nhập các trường cùng cấp học quy mô nhỏ, có địa bàn phục vụ liền kề hoặc vị trí địa lý gần nhau, có khả năng sử dụng chung bộ máy quản lý, đội ngũ giáo viên, bộ phận chuyên môn dùng chung, các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù và cơ sở vật chất, mức độ thuận lợi về giao thông, an toàn đưa đón học sinh, khả năng tổ chức bán trú, học 02 buổi/ngày, điều kiện hạ tầng số và khả năng quản trị thống nhất giữa các điểm trường; đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập bình thường của trẻ em, học sinh.

3.2. Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục

a) Đối với 19 xã, phường có quy mô dân số, diện tích dưới tiêu chuẩn: Thực hiện sắp xếp mỗi xã, phường có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở trên địa bàn.

b) Đối với 110 xã, phường còn lại thực hiện sắp xếp cơ bản còn 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Các xã, phường được bố trí từ 02 trường/cấp học trở lên nhưng không quá 03 trường/cấp học trong các trường hợp sau:

- Cấp mầm non: Có trên 1.350 trẻ đến lớp hoặc trên 54 nhóm lớp được sắp xếp thành 02 trường, có trên 2.250 trẻ đến lớp hoặc trên 90 nhóm lớp được sắp xếp thành 03 trường.

- Cấp tiểu học: Có trên 2.250 học sinh hoặc trên 66 lớp được sắp xếp thành 02 trường, có trên 3.750 học sinh hoặc trên 110 lớp được sắp xếp thành 03 trường.

- Cấp trung học cơ sở: Có trên 1.875 học sinh hoặc trên 45 lớp được sắp xếp thành 02 trường, có trên 3.125 học sinh hoặc trên 75 lớp được sắp xếp thành 03 trường.

- Đối với phường Hoa Lư và phường Nam Định: Được sắp xếp thành 05 trường mầm non, 05 trường tiểu học và 05 trường trung học cơ sở.

- Không thực hiện sắp xếp đối với Trường Trẻ em khuyết tật xã Giao Hưng.

- Thực hiện sáp nhập trường trung học cơ sở khác vào trường trung học cơ sở điển hình có quy mô dưới 1.000 học sinh bảo đảm trường trung học cơ sở điển hình có quy mô lớn, phù hợp sau sắp xếp.

c) Đối với 33 trường liên cấp, thực hiện tách cấp tiểu học và cấp trung họccơ sở để sáp nhập vào trường cùng cấp học trên địa bàn xã, phường.

d) Trong trường hợp đặc biệt các xã, phường có dân cư thưa thớt, khoảng cách xa, địa hình phức tạp, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, trường có quá nhiều điểm trường… các xã, phường chưa đảm bảo theo các tiêu chí trên; Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Nguồn Báo Đại biểu nhân dân)