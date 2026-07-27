Cơ quan thuế hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng

Mới đây, một người nộp thuế đã gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu chưa đạt ngưỡng 500 triệu đồng.

Theo nội dung phản ánh, hộ kinh doanh này đang áp dụng phương pháp kê khai, đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ đầu năm 2026 và được cơ quan thuế chấp thuận. Tại thời điểm đăng ký, hộ kinh doanh tự xác định doanh thu trong năm 2026 sẽ đạt từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời có văn bản cam kết gửi cơ quan thuế.

Trong quý I/2026, hộ kinh doanh đã phát sinh doanh thu và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. Tuy nhiên, do doanh thu thực tế tại thời điểm này chưa đạt 500 triệu đồng, hộ kinh doanh được Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm dừng sử dụng hóa đơn điện tử từ quý II/2026. Khi tổng doanh thu trong năm đạt từ 500 triệu đồng trở lên, hộ mới tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử.

Người nộp thuế cho rằng việc tạm dừng sử dụng hóa đơn điện tử trong khi đã được chấp thuận đăng ký từ đầu năm và có cam kết về doanh thu có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, nhất là khi khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn.

Từ thực tế trên, hộ kinh doanh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc yêu cầu tạm dừng sử dụng hóa đơn điện tử khi doanh thu tại một thời điểm trong năm chưa đạt 500 triệu đồng có phù hợp với quy định hiện hành hay không.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cũng đặt câu hỏi: Hộ kinh doanh đã đăng ký, được chấp thuận sử dụng hóa đơn điện tử, đang áp dụng phương pháp kê khai và có cam kết về doanh thu năm thì có bắt buộc phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Nếu vẫn phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng trong thời gian này, hộ kinh doanh phải thực hiện theo hình thức nào?

Phản hồi người nộp thuế, Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh dẫn quy định tại một số Nghị định của Chính phủ liên quan đến vấn đề này.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm phải áp dụng hóa đơn điện tử

Cụ thể, tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, chiếu phim và một số dịch vụ phục vụ cá nhân khác.

Cùng với đó, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Như vậy, theo hướng dẫn của cơ quan thuế, mốc doanh thu để xác định hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là từ 1 tỷ đồng/năm trở lên .

Hộ kinh doanh doanh thu thấp không thuộc diện bắt buộc sử dụng

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm trên 500 triệu đồng nhưng dưới 1 tỷ đồng, pháp luật không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tuy nhiên, nếu đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng, hộ phải thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những hướng dẫn về mặt nguyên tắc cho người nộp thuế.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện và có nhu cầu thì vẫn được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

