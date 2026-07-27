Sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc xe điện

Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức, thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methan của ngành giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã có báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trạm sạc xe điện.

“Tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 16/6/2026 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2026”, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay.

Bên cạnh đó, khi thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg, để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng xanh, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát, cập nhật, xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn, nhà chung cư, trạm dừng nghỉ, bến xe, trong đó đã quy định về bố trí hạ tầng trạm sạc phục vụ phát triển phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển phương tiện giao thông xanh và hạ tầng sạc ngày càng tăng, việc có một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ, cập nhật và tương thích quốc tế được xem là điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển lành mạnh, tránh tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ hoặc tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Hiện đã có nhiều đơn vị tham gia phát triển hạ tầng trạm sạc, như V-Green đã công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc trong năm 2026. Theo doanh nghiệp này, mỗi trạm sẽ có 100 súng sạc công suất 150kW, có thể cùng lúc phục vụ lớn ô tô điện VinFast, đặt ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn.

Các đơn vị thứ 3 như Charge+ đặt mục tiêu triển khai 5.000 điểm sạc đến năm 2030 và đã hợp tác với Porsche để xây dựng 17 trạm sạc DC công suất cao trên tuyến hành lang dài 1.700km tại Việt Nam, nhằm mang đến trải nghiệm sạc nhanh và thuận tiện tối ưu cho người dùng xe điện…

Các chuyên gia cho rằng, cùng với sự phát triển của thị trường xe điện, hạ tầng trạm sạc được xác định là một trong những yếu tố then chốt quyết định tốc độ chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), xe điện không chỉ là phương tiện giao thông mà đang hình thành một ngành công nghiệp mới. Vì vậy, để thị trường phát triển bền vững cần có sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và hành lang pháp lý.