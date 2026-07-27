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Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp VSIP hơn 3.730 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 25/7, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã có quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) VSIP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp VSIP hơn 3.730 tỷ đồng- Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn VSIP Việt Nam về nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại KĐT đô thị-dịch vụ Điện Tiến. Ảnh: XH.

Theo đó nhà đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore. Dự án hướng đến mục tiêu đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (bao gồm hoạt động quản lý, điều hành).

Dự án có quy mô hơn 249 ha với tổng vốn đầu tư 3.730 tỷ đồng, tương đương 138 triệu USD.

Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Địa điểm thực hiện dự án phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng.

Nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án.

Theo phương án đầu tư dự kiến, giai đoạn từ quý II/2026 đến quý III/2027 sẽ tập trung chuẩn bị đầu tư và hoàn tất thủ tục pháp lý.

Từ quý IV/2026 đến quý II/2028, Nhà nước tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Từ quý III/2027 đến quý IV/2031 xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành sẽ diễn ra, trong đó hoạt động tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý III/2028.

Theo Trí Đại - Nguyễn Tín

Báo Đại Đoàn Kết

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