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Tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm giao thông có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách được ghi nhận từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, với 74 trường hợp người điều khiển xe mô tô, ô tô vi phạm.

Ngày 24/7, ‎Phòng sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang đã có thông báo các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Danh sách được ghi nhận từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, với 74 trường hợp người điều khiển xe mô tô, ô tô vi phạm. Cụ thể như sau:

Tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm giao thông có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.
Tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm giao thông có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.
Tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm giao thông có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Nguồn: Công an tỉnh An Giang

Vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang công bố, lỗi vi phạm phổ biến là người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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