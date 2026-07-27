Hơn 1.000 doanh nghiệp ngành thực phẩm, đồ uống từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ sắp quy tụ tại một sự kiện tầm cỡ tại TP.HCM

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong nửa đầu năm 2026 đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu lưu trú, ăn uống. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt khoảng 493.000 tỷ đồng, tăng 12,5%.

Sức mua cải thiện tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, đặc biệt ở nhóm thực phẩm chế biến, đồ uống tiện lợi và sản phẩm phục vụ kênh nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu của thị trường không đồng nghĩa với biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện tương ứng.

Trong nửa đầu năm 2026, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu dùng cho sản xuất tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nguyên liệu thuộc nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%.

Một số đầu vào quan trọng của ngành thực phẩm ghi nhận mức tăng đáng kể, như cà phê nhân tăng 5,38%, chè tăng 7,75%, thủy sản khai thác biển tăng 5,9% và thủy sản nuôi trồng nội địa tăng 4,04%.

Đối với các nhà sản xuất, biến động giá nguyên liệu đặt ra bài toán cân bằng giữa chi phí và giá bán. Khả năng điều chỉnh giá sản phẩm thường có độ trễ, trong khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm hơn với giá và có nhiều lựa chọn thay thế.

Do đó, cạnh tranh trong ngành không còn chỉ nằm ở việc mở rộng danh mục sản phẩm hoặc hệ thống phân phối. Doanh nghiệp phải đồng thời giảm hao hụt nguyên liệu, tự động hóa một phần quy trình, kéo dài thời hạn bảo quản và tối ưu chi phí bao bì, vận chuyển.

Theo Bộ Công Thương, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam hiện có hơn 5.000 doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực từ chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống đến sản xuất sữa, dầu thực vật, bột và tinh bột. Số lượng doanh nghiệp lớn khiến thị trường có mức độ cạnh tranh cao, nhưng cũng tạo ra nhu cầu đáng kể đối với máy móc chế biến, bảo quản và đóng gói.

Bên cạnh chi phí, doanh nghiệp còn phải thích ứng với yêu cầu ngày càng chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Ở thị trường xuất khẩu, yêu cầu còn mở rộng sang tiêu chuẩn môi trường, kiểm dịch, dư lượng, xuất xứ nguyên liệu và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Hàng hóa thực phẩm vì vậy cần đáp ứng không chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam mà còn cả quy định riêng của từng thị trường nhập khẩu.

Cánh cửa giúp doanh nghiệp Việt tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững

Những thay đổi trên đang kéo theo nhu cầu đầu tư ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị thực phẩm – đồ uống. Ngoài dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu, tự động hóa sản xuất, cải tiến bao bì và giảm tác động đến môi trường.

Trong bối cảnh đó, các triển lãm chuyên ngành là một trong những kênh để doanh nghiệp khảo sát nhà cung cấp và so sánh giải pháp công nghệ. Từ ngày 6 đến 8/8/2026, triển lãm Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam – Vietdrink 2026 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam – Vietdrink 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với quy mô ấn tượng lên đến hơn 1.400 gian hàng của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ 20+ quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút trên 40.000 lượt khách tham quan.

Từ ngày 6 đến 8/8/2026, triển lãm Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam – Vietdrink 2026 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 30 triển lãm được tổ chức tại TP.HCM. Đây là triển lãm thường niên kết hợp các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, công nghệ chế biến và bao bì, được tổ chức tại Việt Nam từ năm 1996. Đồng thời, đây cũng là triển lãm đầu tiên trong ngành tại Việt Nam được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu (UFI) - bảo chứng cho chất lượng, quy mô và uy tín quốc tế của sự kiện.

Điểm đáng chú ý của triển lãm là sự hiện diện của doanh nghiệp ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị ngành thực phẩm và đồ uống, từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến bao bì, logistics, phân phối và bán lẻ.

Các nhóm sản phẩm được giới thiệu gồm thực phẩm chế biến, đồ uống, cà phê, trà, bánh kẹo, thủy hải sản, sản phẩm từ thịt, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Bên cạnh đó là các loại máy móc, thiết bị chế biến, công nghệ đóng gói, bao bì và giải pháp phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo danh sách được công bố, doanh nghiệp và thương hiệu tham dự đến từ các thị trường như Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Tại sự kiện, Khu gian hàng Đồ uống VIETDRINK 2026 tiếp tục quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong ngành, mang đến đa dạng các dòng sản phẩm và xu hướng tiêu dùng mới. Đồng hành cùng khu vực này là Bia Sài Gòn trong vai trò Nhà đồng hành Kim cương, Bia Hà Nội là Nhà quảng cáo Bạc và Carlsberg Việt Nam là Nhà tài trợ Đồng, góp phần quảng bá các thương hiệu đồ uống tiêu biểu và tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, nhà phân phối và đối tác.

Trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống đang chuyển mình theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn, Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình nâng tầm thương hiệu Việt và chinh phục những thị trường mới.