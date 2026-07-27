Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng quy mô, tầm cỡ thế nào?

Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. (Nguồn: BQL Khu kinh tế Hải Phòng)

Ngày 30/7, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định số 413/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050.

Theo Quyết định trên, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 rộng khoảng 20.000ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

Những mục tiêu nổi bật

Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, Hải Phòng sẽ xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố phù hợp với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; nhằm cụ thế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, định hướng mới tại các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là các Quy hoạch ngành quốc gia (đường bộ, cảng biển, hàng không, không gian biển,...) và quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch khác có liên quan.

Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng sẽ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của TP Hải Phòng; là trung tâm kinh tế biển, tạo động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Sơ đồ quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Hải Phòng sẽ xây dựng và phát triển một Khu kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành theo mô hình Khu kinh tế áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, có hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, xanh, thông minh.

Kết hợp chặt chẽ mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái biển và các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn, đảm bảo an ninh quốc phòng, làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch cấp dưới và các dự án đầu tư xây dựng.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác.

Nơi đây còn là đầu mối giao thông trọng điểm của quốc gia và quốc tế về đường bộ, đường thủy và đường hàng không; là khu vực động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của TP Hải Phòng.

Đồng thời, nơi đây còn là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics và đô thị hiện đại, xanh, thông minh; trọng tâm là khu thương mại tự do và cảng miễn thuế với các cơ chế đặc thù.

Khu kinh tế phía ven biển phía Nam TP Hải Phòng còn được xác định là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Quy hoạch các phân khu thuộc Dự án Khu kinh tế ven biển phía Nam TP Hải Phòng.

Hệ thống không gian mở, công viên cây xanh, quảng trường

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được quy hoạch hệ thống không gian mở, hành lang xanh, mặt nước trên cơ sở khai thác, mở rộng các không gian cảnh quan mặt nước tự nhiên ven các sông Văn Úc, sông Hoá, hồ đầm và các kênh nước tự nhiên khác trong khu vực.

Các khu công viên cây xanh công cộng, thể dục thể thao chính trong Khu kinh tế có quy mô từ 2 - 15 ha, bao gồm: Khu cây xanh công viên trung tâm thể dục thể thao khu thương mại tự do; khu cây xanh công viên, thể dục thể thao trung tâm đô thị Hùng Thắng; trục cây xanh cảnh quan trung tâm khu thương mại tự do và các công viên cây xanh trong các khu vực dân cư.

Quy hoạch các khu công viên chuyên đề, các khu cây xanh ngoài dân dụng: Khu cây xanh công viên rừng ngập mặn kết hợp các công viên đô thị nhằm phục vụ nhu cầu thể dục thể thao (sân gôn), giải trí, giáo dục và tham quan ngắm cảnh; khu cây xanh cảnh quan ven sông Văn Úc và sông Hóa, hành lang cây xanh cách ly bảo vệ đê điều và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Xây dựng các quảng trường gắn với trọng tâm các khu vực chức năng: Quảng trường biển, quảng trường khu vực ga đường sắt Nam Hải Phòng và đường sắt ven biển, quảng trường công viên trung tâm, các quảng trường tại các nút giao thông trục chính đô thị để tạo điểm không gian công cộng cho hoạt động tập trung đông người, giao tiếp cộng đồng và hỗ trợ phát triển du lịch.

Hiện trạng khu vực bãi bồi ven biển xã Hùng Thắng (Hải Phòng) nằm trong Dự án Khu kinh tế ven biển phía Nam TP Hải Phòng.

Công trình điểm nhấn

Đáng chú ý, các khu vực bố trí công trình điểm nhấn chính cho Khu kinh tế bao gồm: Khu quảng trường biển, là điểm nhấn đón hướng nhìn trên trục trung tâm của Khu thương mại tự do và cảng hàng không;

Khu trung tâm dịch vụ triển lãm quốc tế - trung tâm thương mại - tài chính tại vị trí ven biển gắn với công viên sinh thái ven biển, là biểu tượng cho Khu kinh tế;

Điểm nhấn trên tuyến đường nối cầu Lạng Am với đường bộ ven biển tại khu trung tâm đô thị phía Tây.

Các công trình hỗn hợp dịch vụ tại khu vực nhà ga đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị tại cửa ngõ phía Đông Khu kinh tế trên tuyến đường bộ ven biển. Khu dịch vụ hỗn hợp tại cửa ngõ phía Bắc khu kinh tế trên tuyến đường tỉnh 212.

Các khu vực cửa ngõ

Cũng theo Quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có 6 cửa ngõ chính, bao gồm: Cửa ngõ phía Đông theo tuyến đường bộ ven biển: hướng chính từ trung tâm TP Hải Phòng và các khu vực Tây TP Hải Phòng đến Khu kinh tế;

Cửa ngõ phía Tây theo tuyến đường nối cầu Lạng Am với đường bộ ven biển hướng từ Hưng Yên theo tuyến quốc lộ 10 và quốc lộ 37 đến Khu kinh tế;

Cửa ngõ phía Bắc theo tuyến đường tỉnh 212 hướng từ Khu kinh tế chuyên biệt phía Nam của Thành phố đến Khu kinh tế;

Cửa ngõ phía Nam trên tuyến đường bộ ven biển cũng là cửa ngõ vào Khu thương mại tự do của Khu kinh tế;

Cửa ngõ hàng không: Khu vực cảng hàng không Tiên Lãng;

Cửa ngõ đường thủy: Khu vực cảng Nam Đồ Sơn.

Các khu vực trọng điểm đóng góp quan trọng và tạo dựng giá trị kinh tế và cảnh quan gồm: Khu cảng biển Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp. Khu vực trung tâm khu thương mại tự do...

Khu vực trọng điểm và định hướng quy hoạch không gian ngầm

Các khu vực trọng điểm đóng góp quan trọng và tạo dựng giá trị kinh tế và cảnh quan gồm: Khu cảng biển Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, Khu vực trung tâm khu thương mại tự do, Khu vực cảng hàng không Tiên Lãng, Khu vực hỗn hợp dịch vụ, dịch vụ logistics tại đầu mối ga đường sắt Nam Đồ Sơn và tuyến đường sắt Hải Phòng - Ninh Bình và Khu trung tâm các khu đô thị.

Các khu vực ưu tiên phát triển không gian ngầm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng gồm các bãi đỗ xe ngầm, các công trình giao thông công cộng ngầm, các trung tâm logistics, ga đường sắt, khu TOD (giao thông công cộng), các khu trung tâm thương mại, dịch vụ tập trung mật độ cao.

Tích hợp không gian ngầm: bãi đỗ xe ngầm, mạng lưới ngầm đi bộ, dịch vụ thương mại ngầm liên kết với ga đường sắt và các công trình lân cận; Tăng cường kết nối giữa không gian ngầm và trên mặt đất.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 rộng khoảng 20.000ha, bao gồm toàn bộ xã Hùng Thắng, xã Chấn Hưng và một phần các xã ven biển phía Nam thành phố.

Quy hoạch tổ chức không gian chức năng dưới mặt đất theo chiều sâu kết hợp hạ tầng kỹ thuật ngầm. Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường ống, đường dây, hào kỹ thuật, tuy nen kỹ thuật, vv…) phải tuân thủ các quy chuẩn quốc gia (QCVN) của Việt Nam, đảm bảo đồng bộ, an toàn.

Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Quy hoạch, điều kiện thực tiễn phát triển chức năng khu kinh tế và khu chức năng đô thị và nông thôn của địa phương.