"Chưa từng thấy sân bay nào thi công với tốc độ như ở Phú Quốc, khiến hàng loạt nhà thầu quốc tế ngỡ ngàng”

Những ngày cuối tháng 7, trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mặt đường bê tông đã hoàn thiện, các vạch sơn nổi bật trên nền đường băng mới. Dọc hai bên, nhóm kỹ sư và chuyên gia đang thực hiện những bước kiểm tra, hiệu chỉnh cuối cùng đối với hệ thống đèn hiệu hàng không, biển báo và thiết bị dẫn đường.

Đáng chú ý, toàn bộ hạng mục đường cất hạ cánh số 2 trên được hoàn thiện chỉ trong khoảng 8 tháng. Trong đó, phần kết cấu và mặt đường bê tông được thi công trong 6 tháng; hai tháng tiếp theo dành cho lắp đặt, kết nối và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị hàng không. Đến nay, các công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên vào ngày 27/7.

Nhóm kỹ sư và các chuyên gia kiểm tra việc lắp đặt và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị trên đường băng cất hạ cánh số 2.

Đánh giá về tốc độ và quy mô của "đại công trường" này, chuyên gia hàng không Trịnh Như Long (nhà quản lý lâu năm trong ngành bảo đảm hoạt động bay dân dụng, từng giữ các chức vụ quan trọng tại Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam VATM) khẳng định đây là một "tốc độ chưa từng có".

Theo ông, dự án không chỉ khiến các nhà thầu quốc tế sừng sỏ ngỡ ngàng bởi tiến độ thần tốc, mà còn quy tụ hàng loạt công nghệ hàng không đắt đỏ và hiện đại bậc nhất thế giới, sẵn sàng cho cuộc "lột xác" thành siêu cửa ngõ đón 24 triệu lượt khách/năm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dự kiến 50 triệu lượt khách/năm của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Sau đây là cuộc trao đổi nhanh của PV với chuyên gia Trịnh Như Long trước ngày đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên vào ngày 27/7.

PV: Thưa ông, hạng mục đường cất hạ cánh số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc có quy mô và các thông số kỹ thuật nổi bật như thế nào? Vì sao đây được xem là "xương sống" quyết định năng lực khai thác của toàn bộ dự án mở rộng?

Chuyên gia Trịnh Như Long: Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300m, đủ năng lực tiếp nhận các loại máy bay lớn nhất của hàng không dân dụng và quân sự hiện nay.

Đây là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất, mở đường cho một tổ hợp hạ tầng khổng lồ tiếp theo bao gồm: nhà ga VIP, nhà ga T2, nâng cấp đường cất hạ cánh số 1, kho nhiên liệu hàng không và hệ thống tra nạp ngầm, khu sản xuất suất ăn hàng không, hangar bảo dưỡng tàu bay cỡ lớn.

Khi hoàn thành toàn bộ các công trình này, công suất khai thác của sân bay có thể lên tới 24 triệu hành khách/năm ở giai đoạn 1. Và đặc biệt hơn, nó hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược dài hạn là biến Phú Quốc thành cửa ngõ hàng không quốc tế, đón các chuyến bay thẳng từ Trung Đông như Dubai, Doha, khu vực Đông Bắc Á, Nam Á hay châu Âu mà du khách không cần phải quá cảnh tại Nội Bài hay Tân Sơn Nhất.

PV: Trong quá trình thi công, những công nghệ và giải pháp kết cấu tiên tiến nào đã được áp dụng, thưa ông? Đâu là điểm khác biệt lớn nhất so với các dự án sân bay trước đây tại Việt Nam?

Chuyên gia Trịnh Như Long: Toàn bộ dự án được áp dụng những tiêu chuẩn và giải pháp ưu việt nhất. Cụ thể, đường cất hạ cánh được thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Sức chịu tải của đường cất hạ cánh đáp ứng tốt các loại máy bay thế hệ mới lớn nhất như Boeing 777- 9, tiêu chuẩn áp lực bánh lốp từ 16 Kg/1cm2 đến 20 Kg/1cm2, tải trọng của bánh đơn lên tới 35 tấn – 40 tấn. Mặc dù công năng chủ yếu phục vụ tàu bay thân rộng phổ biến (Code E), nhưng khi cần thiết, đường cất hạ cánh vẫn có khả năng tiếp nhận các máy bay khổng lồ (Code F) hay máy bay vận tải quân sự hạng nặng như An-124, C5.

PV: Sau khi hoàn thành, đường cất hạ cánh sẽ được trang bị những hệ thống kỹ thuật nào để bảo đảm an toàn bay và nâng cao hiệu quả khai thác?

Chuyên gia Trịnh Như Long (ngoài cùng bên phải) trong chuyến khảo sát đường băng cất hạ cánh số 2.

Chuyên gia Trịnh Như Long: Hai hệ thống thiết bị quan trọng nhất vừa được trang bị là Hệ thống đèn hiệu hàng không CAT II và Hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME CAT II.

Hệ thống đèn hiệu CAT II bảo đảm khả năng khai thác trong điều kiện thời tiết cực đoan, trần mây xuống mức 30m (tương đương tòa nhà 6-7 tầng) và tầm nhìn xuống tới 400m. Toàn bộ hệ thống do ADB - Safegate hãng thiết bị hàng không danh tiếng của Bỉ cung cấp. Đây là công nghệ LED thế hệ mới nhất, tuổi thọ đèn lên tới 50.000 giờ (tương đương 12-15 năm khai thác). Thân và đế đèn làm bằng hợp kim nhôm đạt chuẩn cao nhất, cực kỳ bền bỉ và đắt đỏ (khoảng 4.500 USD/đèn chìm và 2.800 USD/đèn nổi). Riêng giai đoạn 1 đã lắp đặt khoảng 1.500 đèn các loại và khoảng 400 biển báo. Hai hệ thống đèn PAPI, mỗi hệ thống cho một hướng hạ cánh, và gồm 4 bộ đèn, hiển thị màu đỏ hoặc trắng để giúp phi công nhận biết chuẩn xác vị trí và góc tiếp cận, hạ cánh.

Hệ thống hạ cánh chính xác (ILS/DME) CAT II sử dụng công nghệ của Tập đoàn công nghệ hàng không – vũ trụ Indra và được sản xuất tại Na Uy – nhà sản xuất đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới trong lĩnh vực cung cấp hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME.

Việc lắp đặt hệ thống 1.500 đèn tín hiệu và 400 biển báo các loại đã được hoàn tất.

PV: Việc thi công trong điều kiện biển đảo tạo ra áp lực như thế nào đối với công tác tổ chức? Ông đánh giá ra sao về năng lực của các nhà thầu tham gia?

Chuyên gia Trịnh Như Long: Trải qua nhiều dự án hàng không, tôi có thể khẳng định: Chưa ở đâu xây dựng được một đường cất hạ cánh dài 3.300m ngoài đảo chỉ trong vòng 8 tháng. Kể cả trên đất liền như Long Thành hay Vân Đồn cũng phải mất từ 2 đến 3 năm.

Về năng lực tổ chức và quản lý, chính các nhà cung cấp thiết bị quốc tế cũng phải ngạc nhiên. Thông thường, họ cần 9 đến 12 tháng để sản xuất và cung cấp Hệ thống đèn hiệu hàng không, nhưng chủ đầu tư đặt yêu cầu tiến độ gắt gao và họ đã hoàn thành giao hàng chỉ trong 6 tháng. Đến ngày 25/7, mọi công đoạn cơ bản hoàn thành – đây là tốc độ nhanh chưa từng có.

Hệ thống đèn đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thiện, sẵn sàng đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên.

PV: Tại dấu mốc đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành trong thời gian nhanh ‘kỷ lục”, ông có nhìn nhận như thế nào về quyết tâm đưa Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không, du lịch và giao thương quốc tế của khu vực?

Chuyên gia Trịnh Như Long: Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của đơn vị phụ trách là Tập đoàn Sun Group trong việc đồng hành cùng Chính phủ và địa phương, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027, đồng thời kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ mang đến trải nghiệm đẳng cấp, liền mạch và thông minh, góp phần nâng tầm vị thế của Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ” đầu tiên, hiện đại, an toàn và giàu bản sắc; nơi mỗi hành khách có thể cảm nhận được chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của đảo Ngọc ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Trân trọng cảm ơn chuyên gia!