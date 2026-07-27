Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập phía Bắc Hà Nội

Hoàn thành nhiều hạng mục

Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch gồm hai hợp phần là nâng cấp trạm bơm Phương Trạch 1 và xây dựng mới trạm bơm Phương Trạch 2. Hiện nay, trạm bơm Phương Trạch 1 đã cơ bản hoàn thành; chỉ còn trạm bơm Phương Trạch 2 đang trong quá trình triển khai.

Ghi nhận thực tế cho thấy, thời điểm hiện tại, trạm bơm Phương Trạch 2 đã hoàn thiện các hạng mục chính gồm: Cống dầu kênh, kênh dẫn chung, cầu vớt rác, cống qua đường đê Phương Trạch, nhà trạm, cống xả, 750m kênh xả, cầu kênh xả số 1+2.

Hợp phần xây dựng mới trạm bơm Phương Trạch 2 tại xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ông Nguyễn Trương Dương, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng môi trường (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội), đại diện chủ đầu tư cho biết: Đơn vị đang đôn đốc nhà thầu tập trung thi công lắp đặt tấm lát mái ta luy mái kênh xả; thi công móng trạm biến áp; hoàn thiện nhà trạm và nhà quản lý.

Mặc dù đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng và đang tích cực được triển khai, tuy nhiên, hợp phần xây dựng mới trạm bơm Phương Trạch 2 hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Vĩnh Thanh.

Việc chậm giải phóng mặt bằng khiến việc thi công các hạng mục còn lại của dự án Trạm bơm Phương Trạch 2 chưa thể hoàn thành. Trong số này có một số hạng mục rất quan trọng để bảo đảm yêu cầu vận hành của trạm bơm như: Kênh dẫn, cầu kênh dẫn số 2, 180m kênh xả (đoạn qua khu dân cư), cầu kênh xả số 3+4.

Phấn đấu bàn giao “mặt bằng sạch” trong tháng 8-2026

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng (Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh) cho biết: Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch có tổng diện tích thu hồi đất là 15,26ha, liên quan đến 460 hộ dân.

Quá trình giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn do các thửa đất có nguồn gốc sở hữu phức tạp. Chủ đất được giao ban đầu đã tiến hành mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, dẫn đến hiện nay có các công trình, tài sản của chủ sử dụng khác trên đất…

Hạng mục kênh dẫn nước thuộc trạm bơm Phương Trạch 2. Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, thời gian qua, chính quyền địa phương rất quan tâm, tập trung đẩy nhanh nhiệm vụ rà soát nguồn gốc đất, giải quyết các vướng mắc, kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tính đến nay, xã Vĩnh Thanh đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 14,09ha/15,26ha (đạt tỷ lệ khoảng 92,3% tổng diện tích đất thu hồi của dự án); còn lại 1,17ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng liên quan đến 84 hộ dân.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Vĩnh Thanh, đã có kế hoạch cụ thể để tiếp tục giải quyết vướng mắc hiện nay, trong đó không loại trừ việc cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm đất đai nhưng không chấp hành; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 8-2026.

Sau khi hoàn thành, trạm bơm Phương Trạch cùng trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì, trạm bơm Vĩnh Thanh sẽ đảm bảo chủ động tiêu nước cho hơn 7.400ha, giảm úng ngập cho khu vực phía Bắc của Hà Nội; hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công trạm bơm Phương Trạch 2 nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ, kết nối hiệu quả với hệ thống tiêu thoát nước chung của khu vực hiện có là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đề nghị xã Vĩnh Thanh tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc nhà thầu huy động mọi nguồn lực để thi công các hạng mục còn dang dở ngay khi có “mặt bằng sạch”; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.