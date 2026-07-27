Việt Nam lần đầu sản xuất nhôm thỏi: Nhà máy công suất 450.000 tấn/năm, kỳ vọng giảm nhập khẩu 1,5 tỷ USD

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu định hướng tại buổi lễ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Sáng 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông là dự án sản xuất nhôm kim loại thí điểm đầu tiên tại Việt Nam, được đầu tư nhằm phục vụ mục tiêu đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản bô xít.

Sau 11 năm đầu tư, nghiên cứu và triển khai, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ hoàn thiện chuỗi sản xuất bô xít - alumin - nhôm trong nước. Đây được xem là bước tiến trong quá trình phát triển ngành công nghiệp nhôm, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Lâm Đồng thành trung tâm công nghiệp nhôm của cả nước.

Đến nay, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và đưa Phân kỳ 1 của Nhà máy với công suất 150.000 tấn/năm vào vận hành. Công ty đang tiếp tục phối hợp lắp đặt thiết bị để đảm bảo tiến độ Quý IV/2026 đưa Phân kỳ 2 với công suất 300.000 tấn/năm vào vận hành. Quý I/2027, hoàn thành đầu tư Phân kỳ 3 đạt công suất thiết kế 450.000 tấn/năm.

Nhà máy điện phân nhôm đi vào vận hành và đạt công suất thiết kế trong Quý I/2027 sẽ có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Dự án tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động địa phương. Thông qua dự án sẽ giúp giảm nhập khẩu nhôm bình quân khoảng 1,5 tỷ USD/năm.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam ra đời đánh dấu mốc lịch sử khi nước ta chính thức làm chủ công nghệ điện phân để sản xuất nhôm kim loại trong nước.

Với công suất khoảng 450.000 tấn nhôm kim loại mỗi năm, giá trị sản xuất hằng năm có thể đạt khoảng 1,35 - 1,40 tỷ USD, tương đương khoảng 35 - 36.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với việc sử dụng trên 1.000 lao động trực tiếp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý, dự án có thể tạo thêm khoảng 3.500 đến 4.000 việc làm trong các lĩnh vực cung ứng nguyên liệu, năng lượng, vận tải, logistics, sửa chữa cơ khí, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và thương mại.

Quan trọng hơn, sự hình thành ngành sản xuất nhôm kim loại sẽ tạo thị trường đầu vào ổn định cho các ngành cán, kéo, đúc, ép đùn, sản xuất hợp kim và chế tạo sản phẩm nhôm; qua đó hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có quy mô và giá trị kinh tế lớn hơn.

Việt Nam sở hữu khoảng 5,8 tỷ tấn tài nguyên bô xít, tập trung chủ yếu tại Tây Nguyên, tạo dư địa phát triển ngành công nghiệp alumin, nhôm và các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao. Những năm qua, định hướng của Nhà nước là phát triển chuỗi giá trị khép kín từ khai thác bô xít, sản xuất alumin, điện phân nhôm đến chế biến sâu, đồng thời gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá, việc sản xuất thành công nhôm thỏi cho thấy năng lực sản xuất trong nước đã có bước tiến, tạo tiền đề mở rộng chuỗi giá trị từ xuất khẩu nguyên liệu sang sản xuất vật liệu cơ bản phục vụ các ngành như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt và hàng không.

Phan Trang