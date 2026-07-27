Chủ hộ kinh doanh đóng BHXH bắt buộc mức nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15 : từ ngày 01/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 25% (3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/06/2025 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng tính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất; người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH số 41/2024/QH15 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Tổng mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2026 là 32% mức lương tháng làm căn cứ đóng. Trong đó, người lao động trích đóng 10,5% và người sử dụng lao động đóng 21,5%.