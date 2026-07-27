Khu đô thị lấn biển Đà Nẵng: Thu hút giới tinh hoa sinh sống, làm việc

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng.

Thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian thu hồi vốn chậm nên hồ sơ dự thảo Nghị định có nhiều nội dung khó, phức tạp, đặc thù.

Theo ông Tuấn, các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản xây sân bay Kansai (5,2 km², cách bờ Osaka 5 km) để tạo biểu tượng công nghệ quốc gia và tối ưu logistics. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xây đảo Palm Jumeirah (5,6 km², cách bờ 500 m) để định vị Dubai là trung tâm du lịch - tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp. Ảnh: QH.

“Đà Nẵng xây dựng khu đô thị lấn biển với các đảo nhân tạo trên vịnh, biển thuộc địa phận thành phố để mở ra một không gian phát triển và biểu tượng mới, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của quốc gia. Đây là không gian phát triển độc lập, có thể kiểm soát an toàn và kết nối toàn cầu, tương thích với mô hình kinh tế số, kinh tế biển và chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Dự thảo Nghị định đề xuất chính sách nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển được phép bán, cho thuê mua tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Luật Nhà ở.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đề xuất thời hạn sở hữu công trình xây dựng thương mại, dịch vụ của cá nhân nước ngoài không quá 70 năm nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa thời hạn sở hữu tài sản với thời hạn hoạt động của dự án (70 năm), tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc thực hiện giao dịch, cấp Giấy chứng nhận và quản lý trong quá trình vận hành dự án...

Xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi ban hành

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, liên quan đến quy định không thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình thuộc phạm vi khu đô thị lấn biển, đa số ý kiến đề nghị không thực hiện quy định này.

Trường hợp quy định nội dung này cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền và có cơ chế kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện và giao UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm quyết định này, tương tự như quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội cho rằng, việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài lên 50% và cho các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà lên 70 năm và gia hạn không quá 70 năm (quy định hiện hành là không quá 50 năm) là chính sách có tác động lớn đến thị trường bất động sản, quyền sở hữu, quản lý cư trú và quốc phòng, an ninh, nhất là đối với khu vực ven biển có vị trí chiến lược.

Theo ông Mãi, trường hợp tiếp tục đề xuất quy định này, cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách và báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Cơ quan thẩm tra kiến nghị giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát nội dung quy định tại dự thảo Nghị định; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng các tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù.

“Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành và các Nghị quyết của Quốc hội phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi ban hành Nghị định”, ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: QH.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc xây dựng Nghị định phải thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Trường hợp thực sự cần áp dụng cơ chế khác với quy định hiện hành, phải báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị đánh giá đầy đủ tác động để không gây hệ lụy tiêu cực đến hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng, an ninh quốc phòng và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.