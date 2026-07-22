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Cơ quan thuế thông báo: 393 người nộp thuế có tên trong danh sách sau cần chú ý thông tin này

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người nộp thuế cần chú ý thông tin từ cơ quan thuế.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thông báo số 980/TB-TCS11 về việc công khai danh sách người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Theo thông báo, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin của 393 người nộp thuế là công ty, hợp tác xã trên địa bàn.

Trong đó, 232 người nộp thuế được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Bên cạnh đó, 161 người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Danh sách chi tiết được Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo thông báo.

Việc công khai danh sách được thực hiện căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động nằm trong quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế.

Thông qua việc rà soát và công khai thông tin, cơ quan thuế hướng tới cập nhật chính xác tình trạng hoạt động của người nộp thuế, xử lý các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục về mã số thuế.

Sau đây là danh sách doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt hiệu lực mã số thuế được Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa công khai:﻿

Sau đây là danh sách doanh nghiệp đang có trạng thái 'không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký' được Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa công khai:﻿

Cơ quan thuế thông báo: 136 người nộp thuế có tên trong danh sách sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế


Khánh Huy

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