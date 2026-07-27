Thông tin mới nhất về siêu dự án nhà máy thép 80.000 tỷ đồng do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa có Quyết đinh số 159/QĐ-KKT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500, với quy mô gần 460 ha. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Quyết định nêu rõ, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được triển khai trên diện tích khoảng 459,68ha, thuộc các lô đất CN5-1, CN5-4 đến CN5-9, CC5-1 và CC5-2 trong Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Khu đất này tiếp giáp đường Nguyễn Chí Thanh ở phía Đông và đường quy hoạch lộ giới 60m ở phía Tây; phía Bắc và phía Nam lần lượt giáp hai tuyến đường quy hoạch N.01 và N.05.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 đã được phê duyệt; đồng thời tạo cơ sở để tổ chức không gian kiến trúc, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ triển khai Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật. Quy hoạch cũng là căn cứ để quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng và triển khai các hạng mục của dự án trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được định hướng trở thành tổ hợp sản xuất thép hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng như khu nguyên liệu, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, cán thép, cán nóng, nhiệt điện, sản xuất vôi - xi măng, kho bãi thành phẩm, khu xử lý xỉ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu văn phòng điều hành. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.320 lao động.

Cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch với hơn 2,63 triệu m² dành cho công trình sản xuất công nghiệp và kho tàng (chiếm 57,26%), khoảng 1,31 triệu m² đất cây xanh, mặt nước cảnh quan (28,6%), cùng các khu hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và khu văn phòng điều hành, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về sản xuất, môi trường và phát triển bền vững.

Đồ án quy hoạch cũng xác định đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, san nền, thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, viễn thông và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, nhu cầu cấp nước của dự án khoảng 17.550m³/ngày đêm, lượng nước tuần hoàn phục vụ sản xuất khoảng 106.350m³/ngày đêm, tổng lưu lượng nước thải khoảng 8.300m³/ngày đêm. Nước thải sản xuất và sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo quy hoạch được phê duyệt.