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Cơ quan thuế có thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh mới thành lập năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai cảnh báo, một số hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay có thể gặp tình trạng tờ khai Mẫu 01/TKN-CNKD bị từ chối hoặc không gửi được.

Chỉ còn 4 ngày nữa là tới hạn chót (ngày 31/7) nhiều hộ kinh doanh phải thực hiện thông báo doanh thu, số tài khoản, khai thuế quý 2 theo quy định.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6 từ 1 tỷ đồng trở xuống: phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh, kê khai theo Mẫu 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế, cần thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Mẫu biểu thực hiện là Mẫu số 01/BK-STK theo Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế và lựa chọn khai thuế 2 lần/năm cần thực hiện khai thuế lần thứ nhất. Hồ sơ gồm Mẫu số 01/BĐS theo Thông tư 50/2026/TT-BTC và Bảng kê chi tiết 01/BK-BĐS theo Thông tư 18/2026/TT-BTC, áp dụng khi có nhiều bất động sản cho thuê.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý, trường hợp có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng; hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế phát sinh đến ngày 30/6/2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, cần thực hiện kê khai thuế quý II/2026 theo Mẫu số 01/CNKD.

Các lỗi thường gặp khi gửi tờ khai 01/TKN-CNKD

Theo đó, ngày 23/7, Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai có cảnh báo, một số hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay có thể gặp tình trạng tờ khai Mẫu 01/TKN-CNKD bị từ chối hoặc không gửi được.

Nguyên nhân thường xuất phát từ các lỗi sau: chọn sai đối tượng kê khai hoặc chọn kỳ tính thuế "Năm 2026" thay vì "Kỳ 6 tháng đầu năm 2026"; kê khai doanh thu bằng 0, không phản ánh doanh thu thực tế phát sinh từ ngày bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6.

Cơ quan thuế có thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh mới thành lập năm 2026 - Ảnh 1.

Các lỗi thường gặp khi gửi tờ khai 01/TKN-CNKD (Ảnh: Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai)

Mã số thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; chưa thông báo tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh theo Mẫu 01/BK-STK.

Hộ kinh doanh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi tờ khai. Trường hợp chưa phát sinh doanh thu, mã số thuế không hoạt động hoặc tiếp tục phát sinh lỗi, liên hệ cán bộ quản lý địa bàn để được kiểm tra và hướng dẫn.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai đề nghị hộ kinh doanh thực hiện sớm, tránh gửi hồ sơ tập trung vào những ngày cuối thời hạn, điều này có thể dẫn đến chậm xử lý hoặc quá tải hệ thống.

Cục Thuế vừa có thông báo mới, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm cần biết

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

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