Cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng Agribank, Techcombank, MBBank… trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng vừa ban hành nhiều quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng. ﻿

Biện pháp cưỡng chế được áp dụng do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Số tiền bị cưỡng chế của từng người nộp thuế được xác định cụ thể tại mỗi quyết định. Các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tương ứng và chuyển vào tài khoản của cơ quan thuế mở tại Kho bạc Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm:

Tài khoản không đủ tiền vẫn tiếp tục bị theo dõi, trích nộp

Cơ quan thuế nêu rõ, trường hợp số tiền trong tài khoản của người nộp thuế thấp hơn số tiền ghi tại quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu cần thiết để duy trì tài khoản.

Đồng thời, ngân hàng phải tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trong tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực. Ngay trong ngày thực hiện trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế.

Các người nộp thuế có tên trong danh sách được yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành quyết định.