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Tất cả người dân đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cần biết quy định mới từ ngày 10/9

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sắp tới, hành vi trốn chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283 ngày 15/7/2026 của Chính phủ.

Theo Nghị định số 283/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, hành vi vi phạm về chậm đóng BHXH bắt buộc bị xử phạt như sau:

Từ ngày 1/7/2026, mức đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định Luật BHXH 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu (hiện nay là mức lương cơ sở) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Cụ thể:

Mức thấp nhất: Tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Mức cao nhất: Tăng từ 46.800.000 đồng/tháng lên 50.600.000 đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc: Giữ nguyên ở mức 32%, trong đó người lao động đóng 10,5%, người sử dụng lao động đóng 21,5%.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
BHXh

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