Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đông Anh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản 10,36% đặt ra từ đầu năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 11%, Thủ đô phải đạt mức tăng 13,44% trong 6 tháng cuối năm – một bài toán đòi hỏi các động lực tăng trưởng phải được khơi thông mạnh mẽ hơn, đồng thời trách nhiệm thực hiện phải được lượng hóa tới từng ngành, từng địa phương.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP “hai con số” trong 6 tháng cuối năm 2026.

*Giao 57 nhiệm vụ để đạt mức tăng 13,44%

Theo đó, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố trong 6 tháng cuối năm. Kịch bản điều hành mới đặt mục tiêu GRDP quý III tăng 12,54%, quý IV tăng 14,26%; qua đó, đưa tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm lên 13,44% và cả năm đạt 11%.

Đây là yêu cầu rất cao khi GRDP 6 tháng đầu năm mới tăng 8,22%, thấp hơn kịch bản 10,36% Thành phố đặt ra từ đầu năm. Khoảng cách hơn 2 điểm phần trăm buộc các động lực tăng trưởng phải được thúc đẩy mạnh hơn trong thời gian còn lại của năm.

Kèm theo Chỉ thị là danh mục 57 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng; thương mại, dịch vụ và du lịch; đầu tư công; đầu tư ngoài ngân sách; cải cách hành chính, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý là Thành phố không chỉ giao nhiệm vụ chung mà xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Việc tổ chức thực hiện được đặt theo nguyên tắc “một việc – một đầu mối – một người chịu trách nhiệm – một thời hạn hoàn thành – một kết quả cụ thể”.

Theo kịch bản, khu vực dịch vụ phải đóng góp 7,69 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; công nghiệp – xây dựng đóng góp 2,37 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,86 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, khu vực dịch vụ được đặt mục tiêu tăng 14,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,44%, riêng xây dựng tăng 18,71%. Một số ngành dịch vụ phải đạt tốc độ cao như hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 19,15%; lưu trú và ăn uống tăng 17,48%; bán buôn, bán lẻ tăng 16,95%; vận tải, kho bãi tăng 15,42%; kinh doanh bất động sản tăng 14,82%.

Những chỉ tiêu này cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào một vài dự án lớn hay một lĩnh vực riêng lẻ. Hà Nội cần đồng thời tạo chuyển biến trong đầu tư công, xây dựng, công nghiệp, thương mại, du lịch, bất động sản và thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách.

*Tăng trưởng tích cực nhưng chưa đạt kịch bản

Sức ép đặt ra trong Chỉ thị số 17 đã được thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Trước đó tại họp báo định kỳ quý II/2026 của UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng cho biết GRDP nửa đầu năm tăng 8,22% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao hơn kết quả 7,63% của cùng kỳ năm trước và nhỉnh hơn mức tăng 8,18% của cả nước, nhưng vẫn thấp hơn kịch bản 10,36% Thành phố kỳ vọng từ đầu năm. Điều đó cho thấy vấn đề của kinh tế Hà Nội hiện nay không phải thiếu tăng trưởng, mà tốc độ tăng chưa đủ để bảo đảm mục tiêu cả năm đạt 11%.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, một số chỉ tiêu kinh tế vẫn duy trì xu hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, lượng khách quốc tế tăng 28,7%. Thành phố đã ra mắt hơn 80 sản phẩm du lịch mới, tập trung vào du lịch xanh, kinh tế đêm và kết nối các di tích quốc gia đặc biệt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 74.230 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Công nghiệp tăng 7,91%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Trong 6 tháng, Hà Nội có 18.978 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 397.885 tỷ đồng; vốn đăng ký tăng 145% so với cùng kỳ. Đầu tư công cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Đến hết ngày 30/6, Thành phố đã giải ngân 63.162 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 112,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ bù đắp khoảng cách giữa tăng trưởng thực tế và kịch bản đề ra. Vì vậy, theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành phố sẽ điều hành sát đến từng quý, từng ngành; thiết lập hệ thống theo dõi chỉ tiêu theo thời gian thực, kiểm đếm hằng tuần và đánh giá hằng tháng. Mỗi sở, ngành phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với kết quả của lĩnh vực được giao phụ trách.

Cách điều hành này đã được cụ thể hóa rõ hơn trong Chỉ thị số 17, khi Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả trước ngày 16 hằng tháng. Trường hợp nhiệm vụ trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ phải báo cáo ngay, không chờ kỳ báo cáo định kỳ.

*Đầu tư công tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt

Một trong những trọng tâm lớn nhất của Chỉ thị số 17 là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 30/9/2026 giải ngân khoảng 90% kế hoạch vốn đầu năm; đến ngày 31/12 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch Thành phố giao. Các dự án chậm giải ngân không có nguyên nhân khách quan sẽ bị xem xét điều chuyển vốn cho dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Yêu cầu này thống nhất với quan điểm được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu tại phiên họp UBND thành phố đầu tháng 6/2026. Theo đó, đầu tư phát triển và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối với các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, Vành đai 2,5, Quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Địa phương giải ngân chậm sẽ bị thu hồi vốn để điều chuyển cho đơn vị có khả năng giải ngân tốt hơn. Đối với các xã, phường sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất nhưng chưa kịp thu ngân sách, Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế linh hoạt về nguồn vốn nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Trong lĩnh vực xây dựng, Chỉ thị số 17 yêu cầu đẩy nhanh các dự án chống úng, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, đường sắt đô thị và các tuyến giao thông kết nối. Thành phố đồng thời thúc đẩy hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành, chuẩn bị đầu tư tuyến Vành đai 5 – Vùng Thủ đô và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án quy mô lớn.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đặc biệt lưu ý công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đối với những dự án phải di dời số lượng lớn hộ dân, các khu tái định cư phải được chuẩn bị trước, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và điều kiện sinh kế, tránh để người dân phải tạm cư kéo dài.

Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ dự án. Khi mặt bằng chậm được bàn giao, nguồn vốn dù đã được bố trí vẫn khó chuyển hóa thành khối lượng thi công và giá trị giải ngân thực tế.

*Mở rộng động lực tăng trưởng ngoài đầu tư công

Bên cạnh đầu tư công, 57 nhiệm vụ trong Chỉ thị số 17 còn tập trung khai thác mạnh hơn các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đầu tư ngoài ngân sách.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội ưu tiên các ngành chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; điện tử, bán dẫn, tự động hóa và công nghiệp số. Thành phố yêu cầu rà soát, phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại một số khu công nghiệp.

Đối với thương mại và dịch vụ, các giải pháp được đặt ra gồm kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, phát triển hạ tầng logistics, cảng cạn, trung tâm mua sắm; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, tìm kiếm đơn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Du lịch được yêu cầu phát triển theo hướng tạo thêm sản phẩm mới, nhất là du lịch đêm, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề và các mô hình kinh tế đêm sáng tạo.

Trong thu hút đầu tư ngoài ngân sách, Thành phố sẽ hoàn thiện danh mục dự án ưu tiên, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ, dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu – phát triển.

Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số hướng tới phát triển khu công nghệ số tập trung, trung tâm tính toán hiệu năng cao, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy chuyển đổi số tại chợ, tuyến phố kinh doanh, làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nhận định Hà Nội còn đối diện nhiều khó khăn như áp lực lạm phát, biến động giá nguyên vật liệu, chi phí điện, nước, logistics, nhân công tăng cao; thị trường tài chính – tín dụng còn khó khăn và sức chống chịu của doanh nghiệp hạn chế. Những cơ chế, chính sách mới của Thủ đô tạo ra dư địa phát triển quan trọng. Thành phố phải tận dụng cơ hội này để tháo gỡ điểm nghẽn và tạo đột phá tăng trưởng.

Với quỹ thời gian còn lại không nhiều, Chỉ thị số 17 không chỉ là kịch bản điều hành kinh tế trong nửa cuối năm, mà còn là phép thử đối với năng lực phối hợp, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Khoảng cách từ mức tăng 8,22% đến mục tiêu 11% sẽ chỉ được rút ngắn khi từng nhiệm vụ được chuyển thành kết quả cụ thể trong thực tế.