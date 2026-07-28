Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24/7/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Vào ngày 07/4/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, tập trung phát triển Quảng Ninh theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Theo định hướng, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, tái cấu trúc không gian theo hướng tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái phát triển. Địa phương chuyển từ mô hình phân tán sang đa trung tâm, tăng tính kết nối và liên kết vùng. Cùng với đó, tỉnh mở rộng không gian tăng trưởng với các động lực chính là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa. Hạ tầng được định hướng phát triển đồng bộ, gồm đường bộ, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm lớn. Các phường, xã và đặc khu phát triển hài hòa với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đó, tỉnh phải cải cách thể chế, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Việt Nam hiện tại đang có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Huế và mới đây nhất là Đồng Nai.



