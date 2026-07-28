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Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhiệt điện khí năm 2026, tối đa 3.410,64 đồng/kWh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhiệt điện khí năm 2026, tối đa 3.410,64 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1882/QĐ-BCT ngày 23/7/2026 về việc phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên năm 2026.

Quyết định này được căn cứ trên cơ sở Luật Điện lực ngày 30/11/2024; Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP); cùng Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và khung giá nhập khẩu điện. Quyết định được xem xét ban hành theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 2594/EVN-KDMBĐ ngày 11/5/2026 và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Theo quy định tại Điều 1 của Quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT) dao động từ 0 đến 3.410,64 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa (trần khung giá) được phê duyệt là 3.410,64 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cũng công bố chi tiết các thông số cơ sở được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện này. Cụ thể, công suất tinh của nhà máy điện chuẩn làm căn cứ tính toán là 1.008.104 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.542,96 BTU/kWh. Về thông số nhiên liệu, giá nhiên liệu chính (khí thiên nhiên) được tính ở mức 11,98 USD/triệu BTU; cước phí vận chuyển nhiên liệu chính đến nhà máy là 1,87 USD/triệu BTU. Tỷ giá quy đổi được áp dụng trong phương án tính toán là 26.378 đồng/USD.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt để tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện. Quá trình thỏa thuận, ký kết phải tuân thủ nghiêm các quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 1882/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (23/7/2026). Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Hà Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
điện khí, giá

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