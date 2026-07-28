Từ tháng này, thuế TNCN của những người có thu nhập 50 triệu/tháng có thay đổi quan trọng

Căn cứ Điều 8, 9, 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, quy định cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ năm 2026 như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trừ (-) đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định và các khoản giảm trừ quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

- Thuế suất được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc, cụ thể như sau:

So với quy định hiện hành, quy định đã giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Theo đó, từ 1/7, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương 30 triệu/tháng được xác định như sau:

- Thu nhập chịu thuế: 50 triệu

- Giảm trừ gia cảnh: 15,5 triệu

- Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: 50 triệu x (8% + 1,5% + 1%) = 5,250 triệu

Tổng các khoản giảm trừ = 15,5 triệu + 5,250 triệu = 20,250 triệu

=> Thu nhập tính thuế = 50 triệu - 20,250triệu = 29,750 triệu

Như vậy thu nhập tính thuế thuộc bậc 2 của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc 1: Thuế TNCN = 10 triệu x 5% = 0,5 triệu

Bậc 2: Thuế TNCN = (29,750 triệu - 10 triệu) x 10% = 1,97 triệu

Tổng Thuế TNCN phải nộp = 0,5 triệu + 1,97 triệu = 2,475 triệu đồng.



