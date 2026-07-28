Cái bắt tay trị giá 95 tỷ USD: Chương tiếp theo của Hàn Quốc tại Việt Nam mới chỉ bắt đầu

Nếu gói gọn trong một hình ảnh, đó chính là câu chuyện của Hàn Quốc và Việt Nam.

Dòng vốn chuyển dịch theo lòng tin

Làm việc tại Seoul, tôi thường xuyên theo dõi cách lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đưa ra quyết định phân bổ vốn trên phạm vi toàn cầu và một điểm đến liên tục được nhắc tới chính là Việt Nam.

Các số liệu vĩ mô là minh chứng cho thấy đà này vẫn tiếp diễn. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất xét theo luỹ kế tại Việt Nam với hơn 95 tỷ USD vốn đăng ký trong hơn 10.400 dự án đang hoạt động. Dòng vốn này tạo ra tác động thực tế, hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và tạo ra hơn 900.000 việc làm. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc đóng góp gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thương mại song phương giữa hai nước đạt mức gần 95 tỷ USD và hai Chính phủ đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đằng sau những con số vĩ mô ấy là các thương hiệu quen thuộc đã trở thành một phần của bức tranh công nghiệp Việt Nam. Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD và sử dụng khoảng 90.000 lao động. Tổng vốn đầu tư của LG vượt 8 tỷ USD, trong đó khoản đầu tư trọng điểm là tổ hợp sản xuất màn hình trị giá 5,65 tỷ USD tại Hải Phòng. Hyosung đã cam kết 4 tỷ USD và dự kiến bổ sung thêm 4 tỷ USD. Trong khi đó, SK đang khảo sát các khoản đầu tư năng lượng tại miền Trung Việt Nam. Lotte, CJ, Doosan cùng hàng trăm đối tác trong chuỗi cung ứng cũng đã nối bước.

Các lĩnh vực hưởng lợi phản ánh khá rõ hành trình đi lên của công nghiệp Việt Nam, bao gồm điện tử và màn hình hiển thị, dệt may, hoá dầu, logistics, bán lẻ, tài chính và ngày càng mở rộng sang năng lượng sạch cùng hạ tầng số.

Khi được hỏi về Việt Nam, tôi thường chia sẻ với Tổng Giám đốc các công ty Hàn Quốc rằng: dòng vốn chuyển dịch theo lòng tin và lòng tin được xây dựng từ sự nhất quán. Việt Nam đã cho thấy sự nhất quán thông qua ổn định vĩ mô, chính sách thương mại mở với 17 hiệp định thương mại tự do có hiệu lực và lực lượng lao động có kỹ năng ngày càng gia tăng qua từng làn sóng đầu tư. Khối Nghiên cứu toàn cầu HSBC ghi nhận rằng Việt Nam thu hút FDI ở mức cao hơn 4% của GDP, thuộc nhóm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á và đồng thời cũng là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Từ dây chuyền lắp ráp đến phòng thí nghiệm

Chương hấp dẫn nhất của câu chuyện này không chỉ nằm ở những gì đã được tạo dựng. Điều đáng chờ đợi nhất vẫn còn ở phía trước. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ lên các nấc thang giá trị cao hơn - từ lắp ráp sang sản xuất tiên tiến và từ sản xuất sang nghiên cứu và phát triển.

Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD của Samsung tại Hà Nội, cũng là trung tâm lớn nhất ở Đông Nam Á, hiện đang có hàng nghìn kỹ sư Việt Nam phát triển các mảng về AI, phần mềm và thiết bị thế hệ mới. Dòng FDI chất lượng cao hơn tiếp tục chảy vào Việt Nam sẽ giúp nâng cao năng lực nội địa, đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nhà cung ứng trong nước và bồi đắp các kỹ năng về kỹ thuật ở trình độ cao. Cho đến hiện tại, Việt Nam đã vượt mốc sản xuất hai tỷ chiếc điện thoại thông minh. Giờ đây, Việt Nam đang chuyển dần từ lắp ráp công nghệ sang tham gia phát minh công nghệ.

Thập kỷ tới của hợp tác Hàn Quốc-Việt Nam sẽ được định hình không chỉ bởi dây chuyền lắp ráp mà còn ở đằng sau cánh cửa của các phòng thí nghiệm.

Gắn kết chiến lược doanh nghiệp với tầm nhìn quốc gia

Sự chuyển dịch này cho thấy chiến lược của doanh nghiệp đang ngày càng được định hướng phù hợp với chính sách quốc gia. Nghị quyết 10-NQ/TW của Việt Nam về phát triển khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới các nhà đầu tư quốc tế. Nghị quyết hướng tới thu hút FDI có giá trị cao hơn, đặt mục tiêu đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thu hút các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Nhìn kỹ các ưu tiên chính sách đó, chúng ta sẽ thấy hình ảnh rõ nét của mô hình đầu tư của Hàn Quốc: chuyển giao công nghệ, nội địa hoá nhà cung ứng, gắn kết R&D và nâng cao kỹ năng lực lượng lao động. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã theo đuổi cách tiếp cận này tại Việt Nam gần hai thập kỷ với hàng trăm nhà cung ứng Việt Nam đã được tích hợp vào mạng lưới toàn cầu. Vốn đầu tư FDI mà Việt Nam đang hướng tới cũng chính là vốn FDI mà Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp, thể hiện ở vốn đăng ký mới từ Hàn Quốc tăng hơn 30% so với cùng kỳ trong những tháng đầu năm 2026.

HSBC: Đồng hành cùng hành lang hợp tác

Tại HSBC, chúng tôi quan sát hành lang hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc từ cả hai phía. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1870, HSBC hiện là đối tác ngân hàng chiến lược cho các doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc và quốc tế, đặc biệt là nhóm đang mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và giá trị cao. Thông qua bộ phận chuyên trách hỗ trợ thương mại đầu tư Hàn Quốc, chúng tôi liên kết các quyết định tại Seoul với việc triển khai thực tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp trọng điểm trên cả nước.

Chúng tôi mang tới sự hỗ trợ toàn diện - kết hợp tư vấn tại chỗ, quản lý dòng tiền xuyên quốc gia, các giải pháp ngoại hối, báo cáo phân tích thị trường hàng đầu và thu xếp nguồn vốn theo cấu trúc. Dù là một doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc xây dựng cơ sở đóng gói bán dẫn hay một doanh nghiệp vật liệu tài trợ cho nhà máy xanh, đội ngũ của chúng tôi tại Seoul và Việt Nam phối hợp như một thể thống nhất để hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái.

Lời mời cùng kiến tạo

Ông Peter Kim - Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc

Với nhà đầu tư Hàn Quốc, Việt Nam mang lại quy mô, nguồn nhân lực và môi trường chính sách ngày càng thuận lợi. Với Việt Nam, dòng vốn đầu tư có giá trị cao của Hàn Quốc góp phần vào chuyển giao công nghệ và đóng góp vào lộ trình nhanh nhất để đi từ "Sản xuất tại Việt Nam" sang "Thiết kế và phát triển công nghệ với Việt Nam".

Gần hai thập kỷ trước, một nhà máy tại Bắc Ninh đã góp phần thay đổi bức tranh kinh tế. Hôm nay, Việt Nam đứng trước một bước ngoặt mới: chuyển đổi vị thế từ một điểm đến của FDI sang một đối tác về đổi mới, đồng thời từ công xưởng của châu Á tiến tới vai trò phòng thí nghiệm của khu vực.

Cái bắt tay khởi đầu tại Bắc Ninh đã đặt nền móng cho một mối quan hệ kinh tế trị giá 95 tỷ USD. Và thỏa thuận hợp tác tiếp theo sẽ còn mang lại giá trị lớn hơn nhiều, không chỉ đo bằng kim ngạch thương mại mà còn thông qua số lượng bằng sáng chế, đội ngũ kỹ sư và sự thịnh vượng chung mà hai bên cùng tạo ra.