Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập có thể mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập có thể mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội - Ảnh: Báo Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, nâng từ mức 54 triệu đồng hiện nay. Đối với người chưa kết hôn, xác nhận độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng/tháng, được điều chỉnh lên 27,5 triệu đồng. Thành phố cho rằng, việc điều chỉnh này vừa bảo đảm thống nhất với quy định mới của Chính phủ, vừa phản ánh đúng đặc thù thu nhập tại đô thị lớn.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 17.902 căn nhà, đạt 98% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tế, trong 5 năm tới (2026 - 2030), thành phố đặt mục tiêu phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn trước.

Để đạt được con số khổng lồ này, TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị hàng loạt giải pháp đột phá rút ngắn quy trình đầu tư bằng việc áp dụng quy trình "luồng xanh" để cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn đề xuất chuyển đổi công năng nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách (vốn ủy thác qua HFIC) và kiến nghị gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê với lãi suất khoảng 3-4%/năm trong thời hạn 30 năm. Cùng đó, thành phố sẽ xác định và bổ sung thêm khoảng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, nâng tổng quỹ đất dành cho phân khúc này lên khoảng 1.740ha.

Công trình 'thần tốc' của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, sẵn sàng đón VVIP thế giới vào năm 2027

Theo Kiên Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng này, thuế TNCN của những người có thu nhập 50 triệu/tháng có thay đổi quan trọng

Từ tháng này, thuế TNCN của những người có thu nhập 50 triệu/tháng có thay đổi quan trọng Nổi bật

Cái bắt tay trị giá 95 tỷ USD: Chương tiếp theo của Hàn Quốc tại Việt Nam mới chỉ bắt đầu

Cái bắt tay trị giá 95 tỷ USD: Chương tiếp theo của Hàn Quốc tại Việt Nam mới chỉ bắt đầu Nổi bật

Công trình 'thần tốc' của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, sẵn sàng đón VVIP thế giới vào năm 2027

Công trình 'thần tốc' của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, sẵn sàng đón VVIP thế giới vào năm 2027

13:38 , 28/07/2026
Hình hài cây cầu hơn 600 tỷ đồng được xây khẩn cấp ở Thái Nguyên

Hình hài cây cầu hơn 600 tỷ đồng được xây khẩn cấp ở Thái Nguyên

13:36 , 28/07/2026
Đề xuất trao quyền tự quyết tiền lương, thu nhập để TPHCM thu hút nhân tài

Đề xuất trao quyền tự quyết tiền lương, thu nhập để TPHCM thu hút nhân tài

11:30 , 28/07/2026
Cơ quan thuế thông báo đến người nộp thuế thông tin quan trọng

Cơ quan thuế thông báo đến người nộp thuế thông tin quan trọng

10:27 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên