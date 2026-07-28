TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập có thể mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội - Ảnh: Báo Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, nâng từ mức 54 triệu đồng hiện nay. Đối với người chưa kết hôn, xác nhận độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng/tháng, được điều chỉnh lên 27,5 triệu đồng. Thành phố cho rằng, việc điều chỉnh này vừa bảo đảm thống nhất với quy định mới của Chính phủ, vừa phản ánh đúng đặc thù thu nhập tại đô thị lớn.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 17.902 căn nhà, đạt 98% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tế, trong 5 năm tới (2026 - 2030), thành phố đặt mục tiêu phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn trước.

Để đạt được con số khổng lồ này, TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị hàng loạt giải pháp đột phá rút ngắn quy trình đầu tư bằng việc áp dụng quy trình "luồng xanh" để cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn đề xuất chuyển đổi công năng nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách (vốn ủy thác qua HFIC) và kiến nghị gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê với lãi suất khoảng 3-4%/năm trong thời hạn 30 năm. Cùng đó, thành phố sẽ xác định và bổ sung thêm khoảng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, nâng tổng quỹ đất dành cho phân khúc này lên khoảng 1.740ha.